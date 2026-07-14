Новое правительство, которое может появиться уже на этой неделе, обсуждается исключительно с точки зрения фамилий. А вот что станет содержанием этого правительства – не понимает вообще никто.

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Несколько недель назад я писал о реиндустриализации, о которой все говорят, но никто за нее не отвечает и никто не знает, как и в каком направлении она будет развиваться. Сейчас, похоже, у нас есть все шансы в очередной раз заговорить о ней, а потом просто забыть о ней.

Более того, похоже, что главный пиар-ход, который будут продвигать в отношении нового премьера, – это то, что он сильный менеджер, который поможет стране легче пережить зиму. И это, действительно, можно "продать" обществу. Но при этом я очень боюсь, что мы не услышим дискуссии премьера с представителями производственной сферы. И этот разговор должен касаться не только подготовки к зиме.

Дорогая электроэнергия, квоты ЕС, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), тарифы УЗ – это тот набор проблем, который ускоряет деиндустриализацию страны. Я писал об этом в прошлый раз и повторю сейчас: у нас должен быть кто-то, ответственный за вопросы промышленности и реиндустриализации. Вместо этого все, что мы слышим сейчас о новом правительстве, – это как раз отсутствие такого человека и такого органа.

Я не призываю возродить минпром, хотя это не самая плохая идея, но как минимум эта тема должна быть представлена либо вице-премьером, либо каким-то министром, которые должны разрабатывать соответствующую политику. Ну это же абсурд, когда все с самых высоких трибун говорят о новых производствах, а этим вопросом разрозненно занимаются несколько не самых сильных департаментов в разных министерствах.

ВПК сейчас является безусловным приоритетом. Но нам нужно развивать и другие отрасли, потому что без них сам ВПК не сможет тянуть экономику.

Но, как бы там ни было, сейчас у нас есть возможность как минимум определить ответственного за промышленность. Будем надеяться, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки.