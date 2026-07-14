"Вероятность высока": Трамп признался, подпишет ли он законопроект о санкциях против РФ, и упомянул сенатора Грэма

Существует "большая вероятность", что американский законопроект о санкциях против России, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем и внесенный в Сенат США еще в начале прошлого года, будет принят. В законопроект также могут включить санкции против Ирана и "Хезболлы".

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Об этом 14 июля заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер не назвал прямо РФ страной-террористкой, но едва ли не впервые упомянул о ней в контексте мирового терроризма.

Что именно сказал Трамп

У Трампа спросили, подпишет ли он законопроект о санкциях против РФ "уже через неделю или две". Президент США ответил, что сенатор Грэм очень этого хотел.

"Я знаю, что Грэм очень этого хотел. Я думаю, что они могут добавить в него (законодатели в законопроект, – OBOZ.UA) Иран. Они собираются добавить Иран, что станет очень важным событием, если они это сделают. Они могут добавить еще и "Хезболлу", – сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что принятие такого законопроекта – "к чести Линдси, потому что это была его фишка".

"Он хотел этого больше всего на свете, понимаете? Так что есть большая вероятность, что это будет сделано, но они хотели бы добавить Иран, добавить "Хезболлу", – пояснил американский лидер.

О чем идет речь

Законопроект разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Законодательная инициатива предусматривает санкции против России, если она откажется вести переговоры о мирном соглашении с Украиной, нарушит заключенное мирное соглашение, начнет новое вторжение и т. д.

Представляя законопроект весной прошлого года, сам Грэм назвал его "адским" для России, после чего название "адские санкции" стало общепринятым. Дело в том, что санкции предусматривают 500-процентную пошлину на любую страну, покупающую российскую нефть иэнергоносители, и такую же 500-процентную пошлину на любой российский экспорт в США.

Однако с момента внесения законопроекта в Сенат его принятие постоянно откладывалось – по объяснениям Трампа, из-за якобы возможных переговоров с Россией.

Как писал OBOZ.UA, 12 июля стало известно о смерти Линдси Грэма. Политик скончался после сердечного приступа. Сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов о остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме. Однако усилия медиков не увенчались успехом, и политик скончался.

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