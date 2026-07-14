До антиукраинских погромов в Польше остался один шаг.

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Вчера мы все были потрясены тем, как мужчина в Бельско-Бялой напал на украинских девушек с совершенно абсурдными оскорблениями.

На протяжении многих лет украинофобия неплохо продавалась в Польше. У торговцев ненавистью есть свои имена: это лидеры ультраправых, депутаты польского Сейма и Европарламента — Босак, Чарнек, Браун. И это президент Польши Навроцкий.

Это понимает часть польского общества.

И она об этом говорит.

Проблема заключается в том, что эта часть польского общества оказалась в меньшинстве. Украинофобия и антисемитизм – это сегодня в Польше мейнстрим, а не маргинальное явление, как некоторые пытаются нас убедить.

Польские нацики утверждают, что именно в Украине поднимает голову неонацизм. Правда заключается в том, что в Украине нет в парламенте политических сил, которые были бы аналогами ни польских правых, ни польских ультраправых.

Украинцы в целом избавились от национальных предрассудков прошлого: уровень бытового антисемитизма в Украине в целом был самым низким в нашей части Европы, к полякам в Украине до последнего времени относились абсолютно положительно. Поэтому, когда польские политики начинают нести чушь о каком-то неонацизме в Украине, о "киевском режиме" и Зеленском, – я предлагаю вернуться к этому разговору тогда, когда поляки изберут своим президентом еврея.

Вот коллега сегодня опубликовал типичный для нашего времени обмен мнениями между поляками в сети: АА: Агрессивный дебил, напавший на девочку в Бельско-Бялой, не взялся из ниоткуда. То, что он выкрикивал в адрес украинского ребёнка, можно было услышать и раньше – в Сейме. Вот там за проступки политиков нападали на обычных людей! Ваше дело, господа Босак и Чарнек! Отвечает ВВ: Вообще-то тебе следует заткнуться!