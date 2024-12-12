Усик показал, что с ним сделали в аэропорту Эр-Рияда после прилета на бой с Фьюри. Видео

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прибыл в Эр-Рияд, где состоится реванш против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). На выходе из аэропорта в Саудовской Аравии украинца встречала толпа соотечественников.

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Наш боксер у себя в Instagram выложил небольшое видео, где показал, как фанаты с желто-синими флагами и плакатами скандируют его имя. Перед тем, как отправится в гостиницу, Александр стал на подножку автомобиля и крикнул болельщикам "Дякую!".

Напомним, что накануне Александр закончил подготовку к реваншу. Как и перед первым поединком против британца, наш соотечественник закрыл свой тренировочный лагерь за девять дней до выхода на ринг.

Повторная схватка между Усиком и Фьюри снова состоится на стадионе Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. Датой повторного противостояния одних из главных звезд современного бокса выбрана субботу, 21 декабря.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

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