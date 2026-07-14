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Украина получит лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM и, совместно с Италией, ракет Aster 30, – Зеленский

Надежда Данищук
Новости политики
3 минуты
1,3 т.
Зеленский раскрыл подробности о получении Украиной самолетов Rafale и систем SAMP/T
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Украина и Франция достигли широкомасштабной договоренности о расширении сотрудничества в области обороны. Киев получит лицензии на производство крылатых ракет SCALP, авиабомб AASM и ракет Aster 30, которые будут изготавливаться совместно с Италией. Кроме того, Франция передаст Украине новейшие системы ПВО SAMP/T NG, дополнительные комплексы SAMP/T и поможет в создании европейской антибаллистической системы FREYJA.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, договоренности стали результатом переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и работы правительственных команд двух стран.

Украина начнет производить французское вооружение

Украина получит лицензии на производство сразу нескольких видов современного вооружения.

Речь идет о крылатых ракетах SCALP, высокоточных авиационных бомбах AASM, а также ракетах Aster 30, которые будут производиться в сотрудничестве с Италией.

"Украина получает лицензии на производство очень серьезного оружия – ракет SCALP, бомб AASM и совместно с Италией также ракет Aster 30", – сообщил Зеленский.

Ракеты SCALP

Франция присоединится к созданию системы FREYJA

Отдельно президент подчеркнул, что Франция станет одним из ключевых партнеров Украины в создании европейской противоракетной системы FREYJA.

По его словам, Париж будет работать над этим проектом вместе с Украиной и другими странами-партнерами.

"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также в рамках противоракетной программы FREYJA – нашей особой будущей силы", – отметил глава государства.

Украина первой получит новейшие комплексы SAMP/T NG

Зеленский сообщил, что Украина станет первой страной, которая получит новые франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T NG, способные эффективно перехватывать баллистические ракеты.

Кроме того, уже в этом году Франция передаст Украине еще два комплекса SAMP/T для усиления противовоздушной обороны.

В то же время Франция и Италия договорились ускорить поставки ракет Aster 30. Ожидается, что их передадут Украине до октября этого года.

ПВО SAMP/T NG

Украина закупит первые истребители Rafale

Еще одним результатом достигнутых договоренностей станет закупка для Украины первых 16 французских многоцелевых истребителей Rafale вместе с комплектом вооружения.

По словам президента, уже в этом году во Франции начнётся подготовка украинских пилотов и технического персонала.

По завершении обучения первые четыре самолета Rafale будут переданы Воздушным силам Вооруженных сил Украины.

"Системно развиваем украинский боевой потенциал", – подытожил Зеленский.

Президент также поблагодарил Эммануэля Макрона и Францию за поддержку Украины и назвал достигнутые договоренности лидерским шагом в развитии европейского оборонного сотрудничества.

Истребитель Rafale

Отметим, что Rafale относится к тяжелым многоцелевым истребителям, максимальная боевая нагрузка которых составляет до 9,5 тонн. Это меньше, чем у американского F-15EX, но больше, чем у любого другого истребителя этого класса.

Такая грузоподъемность позволяет брать больше вооружения за один вылет и обеспечивает значительно более высокую боевую эффективность.

Напомним, Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Ее главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде "" по случаю Дня взятия Бастилии в столице Франции. Во время воздушной части мероприятия над Парижем также пролетели украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях Mirage.

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