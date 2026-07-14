Украина получит лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM и, совместно с Италией, ракет Aster 30, – Зеленский

Украина и Франция достигли широкомасштабной договоренности о расширении сотрудничества в области обороны. Киев получит лицензии на производство крылатых ракет SCALP, авиабомб AASM и ракет Aster 30, которые будут изготавливаться совместно с Италией. Кроме того, Франция передаст Украине новейшие системы ПВО SAMP/T NG, дополнительные комплексы SAMP/T и поможет в создании европейской антибаллистической системы FREYJA.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, договоренности стали результатом переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и работы правительственных команд двух стран.

Украина начнет производить французское вооружение

Украина получит лицензии на производство сразу нескольких видов современного вооружения.

Речь идет о крылатых ракетах SCALP, высокоточных авиационных бомбах AASM, а также ракетах Aster 30, которые будут производиться в сотрудничестве с Италией.

"Украина получает лицензии на производство очень серьезного оружия – ракет SCALP, бомб AASM и совместно с Италией также ракет Aster 30", – сообщил Зеленский.

Франция присоединится к созданию системы FREYJA

Отдельно президент подчеркнул, что Франция станет одним из ключевых партнеров Украины в создании европейской противоракетной системы FREYJA.

По его словам, Париж будет работать над этим проектом вместе с Украиной и другими странами-партнерами.

"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также в рамках противоракетной программы FREYJA – нашей особой будущей силы", – отметил глава государства.

Украина первой получит новейшие комплексы SAMP/T NG

Зеленский сообщил, что Украина станет первой страной, которая получит новые франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T NG, способные эффективно перехватывать баллистические ракеты.

Кроме того, уже в этом году Франция передаст Украине еще два комплекса SAMP/T для усиления противовоздушной обороны.

В то же время Франция и Италия договорились ускорить поставки ракет Aster 30. Ожидается, что их передадут Украине до октября этого года.

Украина закупит первые истребители Rafale

Еще одним результатом достигнутых договоренностей станет закупка для Украины первых 16 французских многоцелевых истребителей Rafale вместе с комплектом вооружения.

По словам президента, уже в этом году во Франции начнётся подготовка украинских пилотов и технического персонала.

По завершении обучения первые четыре самолета Rafale будут переданы Воздушным силам Вооруженных сил Украины.

"Системно развиваем украинский боевой потенциал", – подытожил Зеленский.

Президент также поблагодарил Эммануэля Макрона и Францию за поддержку Украины и назвал достигнутые договоренности лидерским шагом в развитии европейского оборонного сотрудничества.

Отметим, что Rafale относится к тяжелым многоцелевым истребителям, максимальная боевая нагрузка которых составляет до 9,5 тонн. Это меньше, чем у американского F-15EX, но больше, чем у любого другого истребителя этого класса.

Такая грузоподъемность позволяет брать больше вооружения за один вылет и обеспечивает значительно более высокую боевую эффективность.

Напомним, Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Ее главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде "" по случаю Дня взятия Бастилии в столице Франции. Во время воздушной части мероприятия над Парижем также пролетели украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях Mirage.

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