Тепло возвращается, но в реках станет больше воды: где в Украине пройдут грозы 15 июля. Карта

Завтра, в среду, 15 июля, погода в Украине несколько стабилизируется, однако местами все еще возможны кратковременные дожди и грозы. Прежняя прохлада сменится настоящим летним комфортным теплом.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Дождей не будет лишь в отдельных районах западных регионов.

Погода в Украине и Киеве 15 июля

По данным синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в районе Карпат и на востоке местами туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днём воздух прогреется до +23...+28 градусов. В Киеве ночью +17...+19 градусов, днём +26...+28 градусов.

Уровень воды в реках повысится

Кроме того, синоптики предупредили, что вечером 14 июля и в течение суток 15 июля ожидается повышение уровня воды без негативных последствий:

в суббассейнах Прута и Сирета – на 0,3–1 м;

и 0,3–1 м; в бассейнах Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) – на 0,2–0,8 м;

(Львовская, Ивано-Франковская области) – на 0,2–0,8 м; на левых притоках Днестра ( Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,1–0,5 м.

В то же время завтра из-за приближения паводковой волны на участке Прута Черновцы-госграница ожидается подъем уровня воды на 0,3–0,8 м.

Как сообщал OBOZ.UA, во второй половине июля в Украине прогнозируют возвращение сильной жары. Ее пик придется на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.

Согласно данным ученых, над Атлантикой формируется еще одна "интенсивная волна жары. Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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