Тепло возвращается, но в реках станет больше воды: где в Украине пройдут грозы 15 июля. Карта
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Завтра, в среду, 15 июля, погода в Украине несколько стабилизируется, однако местами все еще возможны кратковременные дожди и грозы. Прежняя прохлада сменится настоящим летним комфортным теплом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Дождей не будет лишь в отдельных районах западных регионов.
Погода в Украине и Киеве 15 июля
По данным синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в районе Карпат и на востоке местами туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днём воздух прогреется до +23...+28 градусов. В Киеве ночью +17...+19 градусов, днём +26...+28 градусов.
Уровень воды в реках повысится
Кроме того, синоптики предупредили, что вечером 14 июля и в течение суток 15 июля ожидается повышение уровня воды без негативных последствий:
- в суббассейнах Прута и Сирета – на 0,3–1 м;
- в бассейнах Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) – на 0,2–0,8 м;
- на левых притоках Днестра ( Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,1–0,5 м.
В то же время завтра из-за приближения паводковой волны на участке Прута Черновцы-госграница ожидается подъем уровня воды на 0,3–0,8 м.
Как сообщал OBOZ.UA, во второй половине июля в Украине прогнозируют возвращение сильной жары. Ее пик придется на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.
Согласно данным ученых, над Атлантикой формируется еще одна "интенсивная волна жары. Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!