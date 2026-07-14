Я захожу к нему в кабинет и сразу говорю:

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– Миша, с 2014 года ты у меня уже седьмой. Но первый, кто на своем месте.

Первый, кого я могу назвать настоящим министром обороны.

Я ждала этого дня 12 лет.

Мы оба смеемся. Но в каждой шутке есть доля правды.

Министр обороны в самой большой в мире войне. Первые недели назначения. Гигантская ответственность.

Мы сидим друг напротив друга, обмениваемся мыслями, планами.

Когда он говорит о том, как с помощью технологий остановить россиян, у него горят глаза. Я знаю это особое настроение, когда у него включается умный драйв, азарт стратега. Когда он вкладывает все свои силы в то, чтобы переиграть врага, придумать нестандартные решения, перехватить инициативу. Его нестандартное мышление объективно очень помогло стране, во многом изменило ход войны.

Ещё даже когда он де юре никак не был причастен к обороне. Теперь это его прямая зона ответственности. И я вижу перед собой вдумчивого, зрелого украинца с казацкой военной хитростью. Опытного чиновника в расцвете сил, который буквально живет тем, чтобы сломить врага и защитить своих.

В разговоре я прямо говорю ему, что в сфере военных технологий его назначение считается одним из лучших решений президента.

Но, на мой взгляд, запоздалым как минимум на несколько лет. Говорю, что говорила публично и лично о смене одного министра летом 2023 года, затем другого летом 2024 года. Но реальные изменения наступили спустя годы.

Я знаю, что он не поддержит такой ход разговора. За все годы нашего знакомства у него всегда был один ответ на все подобные вопросы: "Я в команде Президента". Он и вправду командный игрок, и я редко видела людей, настолько верных своему руководству. Откровенно верных, не потому, что сегодня так нужно.

А потому, что это принципиальная позиция.

С того нашего разговора прошло пять месяцев.

В середине июля 2026 года чаты военных, инженеров, производителей переполнены одним и тем же: "Неужели Федорова сменят?"

"Только бы появился нормальный министр обороны!"

"Да ладно, такого не может быть! Это же какой-то пизд*ц!"

"Ну а что вы хотели, он пресекает откаты в оборонке на миллиарды, ясно, что такое не прощают!"

Военно-технологический народ удивлён, возмущён, раздражен.

Многие из них до сих пор лояльны к президенту именно из-за Михаила.

Его назначение министром воспринималось как признак управленческой мудрости Первого.

После назначения широко распространилось мнение: "Что бы там ни говорили, а Зеленский всё-таки знает, что делает.

Он назначил Федорова, Буданова, Хмару – так действительно есть шанс выиграть войну".

Проходит 5 месяцев, и правительство уходит в отставку. А параллельно, незаметно происходит нечто не менее важное. А возможно, и более важное.

Наступление на оборонные компании.

Только за последние недели прошли обыски у полудюжины крупных производителей. Без судебных решений.

С незаконным изъятием техники и средств. Как, например, у производителя "Вирий". С нелепыми обвинениями в "завышенных ценах", там, где цены объективно одни из самых низких в отрасли.

У некоторых были избиения и угрозы, некоторые тихо откупились.

Кто-то не захотел молчать и давать взятки, и эти случаи стали известны по всей стране.

Но независимо от того, молчат ли они или публично защищаются – тенденция одна.

Началось наступление на тех, чьи системы удерживают фронт.

Заберите с фронта их продукцию – и фронт падет за считанные часы.

Как защитить индустрию военных технологий?

Как минимум, не молчать и поддерживать производителей, когда их пытаются "стричь".

Внедрить культуру аудита со стороны признанных мировых аудиторов, например из "большой четверки". Тогда у некоторых "правоохранителей" аппетиты будут меньше.

С другой стороны, тогда будет своевременный аудиторский контроль.

А значит, меньше соблазнов для производителей завышать цены и злоупотреблять государственным бюджетом.

Как защитить всех нас?

Смело отстаивать министров и производителей, которые дают результаты.

Во время войны единственный критерий – эффективность. Все, что убивает врага и защищает нас, – нужно защищать. Все, что не работает, – резко прощаться. Как убедить президента? Возможно, стоит сказать ему прямо.

– Владимир Александрович, вы у нас шестой.

Но первый президент в истории Украины, у которого есть шанс разрушить империю зла.

На вас лежит беспрецедентная ответственность.

Вы можете сейчас избавиться от тех, кто вам безоговорочно верен, кто работает без перерыва, кто живет войной. Можете выстрелить себе и всем нам в колени.

А можете дать возможность вашим лучшим руководителям, министрам, управленцам – разрушать империю вместе. И да, вас будут пытаться запугать, внушить, что вокруг одна сволочь.

"Все воруют, плетут против вас интриги...

Все готовятся к выборам!". Таким образом некоторые "таланты" из ближайшего окружения пытаются продать свою "дружбу". Потому что только они "друзья", все остальные – "враги". Само собой. Реальность другая.

На самом деле война с Россией, к сожалению, только начинается.

Противник будет идти до конца.

Общество истощено и раскачано на эмоциональных шакальских экспрессах.

У нас десятки умных и эффективных управленцев стратегического уровня. Настоящих лидеров, тех, кто умеет быть, а не удачно казаться.

А тех, кто готов вместе идти до конца, – вообще единицы. Ведь здесь нужно быть ещё и смелым.

Эффективные люди давно хронически выгорели, уже на десятом круге.

Они часто неудобны, жесткие в разговорах, они не подлизываются, редко прогибаются. Но только с такими людьми мы разрушим империю зла.