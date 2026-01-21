Стала известна новая дата следующего боя Усика

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не планирует выходить на ринг раньше второй половины лета. Наш соотечественник по-прежнему рассчитывает провести бой с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО), который решил в апреле подраться с британским ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

Видео дня

Об этом информирует портал Brunch Boxing. По его данным, Усик скорректировал свои планы, отказавшись возвращаться весной, и теперь ориентировочно проведет свой 25-й бой на профессиональном ринге во второй половине июля или августе нынешнего года.

Усик настроен на поединок против Уайлдер для того, чтобы собрать коллекцию из боев с топ-3 своей эпохи – британцев Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), каждого из которых он победил дважды, и собственно американского Бронзового бомбардировщика.

Накануне стало известно о том, что украинский сурпертяж ведет переговоры с американским промоутером, который поддерживает Россию. Также во Всемирном боксерском совете (WBC) сделали новое заявление о бое Александра и Деонтея.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне прошлого года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

В свою очередь сам Усик объяснил, почему решил подраться именно с Уайлдером. Также появились новые детали организации боя. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

