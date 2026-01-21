УкраїнськаУКР
русскийРУС

Стала известна новая дата следующего боя Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
819
Стала известна новая дата следующего боя Усика

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не планирует выходить на ринг раньше второй половины лета. Наш соотечественник по-прежнему рассчитывает провести бой с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО), который решил в апреле подраться с британским ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

Видео дня

Об этом информирует портал Brunch Boxing. По его данным, Усик скорректировал свои планы, отказавшись возвращаться весной, и теперь ориентировочно проведет свой 25-й бой на профессиональном ринге во второй половине июля или августе нынешнего года.

Стала известна новая дата следующего боя Усика

Усик настроен на поединок против Уайлдер для того, чтобы собрать коллекцию из боев с топ-3 своей эпохи – британцев Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), каждого из которых он победил дважды, и собственно американского Бронзового бомбардировщика.

Накануне стало известно о том, что украинский сурпертяж ведет переговоры с американским промоутером, который поддерживает Россию. Также во Всемирном боксерском совете (WBC) сделали новое заявление о бое Александра и Деонтея.

Стала известна новая дата следующего боя Усика

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне прошлого года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Стала известна новая дата следующего боя Усика

В свою очередь сам Усик объяснил, почему решил подраться именно с Уайлдером. Также появились новые детали организации боя. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!