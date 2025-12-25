Лучший в мире! Усик возглавил самый престижный рейтинг сильнейших боксеров мира

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 КО) возглавил рейтинг авторитетного журнала The Ring вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound, P4P). Наш соотечественник поднялся на вершину списка после того, как американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) завершил карьеру.

Об этом Rimg Magazine пишет на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twittet, публикуя заключительный рейтинг Р4Р в 2025 году. Украинец в июле победил нокаутом в пятом раунде британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и во второй раз собрал все пояса в супертяжелом весе.

Всего в топ-10 лучших боксеров планеты представлены четыре спортсмена из США, два – из Японии и по одному украинцу, россиянину, пуэрториканцу и канадцу.

Рейтинг Р4Р журнала The Ring.

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Джесси Родригес (США)

4. Дмитрий Бивол (РФ)

5. Артур Бетербиев (Канада)

6. Дзюнто Накатани (Япония)

7. Шакур Стивенсон (США)

8. Дэвид Бенавидес (США)

9. Девин Хэйни (США)

10. Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико)

Накануне британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) потребовал от Усика отказаться от пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее наш соотечественник освободил титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продал за миллион долларов один из своих чемпионских поясов для лечения двухлетнего Матвея Никитюка, страдающего редкой формой мышечной дистрофии.

