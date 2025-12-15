'Push the horses': Уайлдер с троллингом обратился к Усику. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) сделал эпичное обращение к украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО), с которым намерен провести бой в будущем году. Бронзовый бомбардировщик повторил несколько коронных фраз нашего соотечественника, которые стали мемом.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице блогера Rovelinio в социальной сети Instagram. Уайлдера попросили сказать несколько слов для украинского суперчемпиона и тот не растерялся, использовав знаменитые выражения Александра.

"Чтобы я хотел сказать Усику? Усик, push the horses. I feel. Very feel", – произнес Уайлдер, который ранее подтвердил проведение переговоров с украинцем о проведении поединка.

Отметим, что Уайлдер свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

В минувшем месяце украинец отказался от пояса Всемирной боксерской организации (WBO). А бывший чемпион мира Пол Малиньяджи раскритиковал Усика за поединок против Уайлдера.

