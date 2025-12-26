'Украинцы не понимают бокс': Уайлдер категорично высказался об Усике

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) не считает Александра Усика (24-0, 15 КО) величайшим боксером в истории. 40-летний американец добавил, что болельщики, возносящие украинца на вершину, не разбираются в этом виде спорта.

Такое мнение Уайлдер выразил в интервью YouTube-каналу Cigar Talk. По словам Бронзового бомбардировщика Усика считают лучшим супертяжем в истории большинство украинцев, однако многие представители других стран якобы более критически оценивают нашего соотечественника.

"Я не думаю, что он величайший боксер всех времен. Все, кто так говорит, вероятно, его фанаты. Они просто обязаны так говорить. Это его люди. Наверное, многие украинцы так говорят, но кроме них, очень немногие. Но многие люди не понимают бокс. Они думают, что это только тренировки и выход в ринг. Многие фанаты не знают, что видят. Они не знают основ, того, что нужно делать в этом бизнесе, чтобы занимать определенную позицию. Бокс – один из сложнейших бизнесов в спорте", – сказал Уайлдер.

Накануне журнал The Ring назвал Александра лучшим на планете вне зависимости от весовой категории. До этого американец подтвердил проведение переговоров с украинцем о проведении очного поединка в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

