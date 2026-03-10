После участия в боевых действиях нервная система военных часто остается в состоянии повышенной готовности к опасности. В психологии это описывается как гиперактивация системы угрозы, которая характерна для посттравматического стрессового расстройства. Миндалевидное тело мозга, отвечающее за быстрое распознавание опасности, становится более реактивным, тогда как регуляторная роль префронтальной коры снижается. В результате даже незначительные раздражители могут восприниматься как потенциальная угроза и вызывать быструю реакцию гнева или агрессии.

У бойових умовах гнів і агресія виконують адаптивну функцію. Вони допомагають мобілізувати сили, швидко приймати рішення і виживати. Проблема виникає тоді, коли ця система реагування залишається активною після повернення до цивільного життя. Людина продовжує діяти так, ніби вона все ще перебуває у небезпечному середовищі, хоча реальна ситуація вже інша.

Важливу роль відіграють травматичні спогади. За певних тригерів — наприклад, гучних звуків, різких рухів, конфліктів або ситуацій несправедливості — нервова система може активуватися так, ніби травматична подія відбувається знову. У таких моментах гнів часто виникає раптово і може бути непропорційним до реальної ситуації.

Ще одним фактором є накопичення напруги. Багато військових звикли стримувати емоції і не говорити про пережитий досвід. Коли емоції не отримують вербального або соціального опрацювання, вони накопичуються і можуть проявлятися через раптові вибухи гніву, дратівливість або агресію.

Окремим психологічним чинником може бути моральна травма. Це внутрішній конфлікт, який виникає тоді, коли пережиті події суперечать глибоким моральним переконанням людини. Такий досвід може супроводжуватися почуттям провини, сорому або гніву — як на себе, так і на інших людей.

Перехід від бойового середовища до цивільного життя також може бути складним. Війна має чітку структуру, зрозумілі правила і високу інтенсивність подій. У цивільному житті багато ситуацій здаються менш визначеними і менш контрольованими. Це може викликати фрустрацію, відчуття нерозуміння з боку оточення і підсилювати емоційну напругу.

Що з цим робити?

У психологічній допомозі важливо поєднувати кілька напрямів роботи.

Першим є психоосвіта — пояснення того, як працює нервова система після травматичного досвіду. Це допомагає зменшити почуття сорому і дозволяє людині краще розуміти власні реакції.

Другим напрямом є відновлення регуляції нервової системи через дихальні практики, соматичні вправи і розвиток усвідомлення тілесних сигналів. Це допомагає знижувати рівень хронічної напруги.

Третім важливим компонентом є робота з травматичними спогадами у терапії. Для цього застосовуються травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія, EMDR або наративні методи, які допомагають інтегрувати травматичний досвід у життєву історію.

Не менш важливим є розвиток навичок управління гнівом. Це включає розпізнавання ранніх сигналів активації, створення паузи перед реакцією і пошук безпечних способів вираження сильних емоцій.

Останнім важливим фактором відновлення є соціальна підтримка. Сімейні відносини, групи ветеранів і терапевтичні групи допомагають зменшити ізоляцію та створюють простір для безпечного обговорення пережитого досвіду.