В российском Брянске прогремели взрывы и вспыхнул пожар: сообщают о прилете ракет по важному заводу. Фото и видео

В российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл". Предприятие могло подвергнуться ракетному удару.

Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках. Об этом сообщает Exilenova+ в Telegram.

В городе была слышна серия мощных взрывов. Их было около 11, а над Советским районом города после этого поднялся густой дым. Накануне атаки губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о ракетной опасности.

Над городом после взрыва поднялся густой столб дыма, который был виден из разных районов.

Завод "Кремний Эл" является одним из важных предприятий российской оборонной промышленности. Он специализируется на производстве микроэлектроники и полупроводников и выпускает более 1000–1500 типов электронных компонентов.

Среди ключевых клиентов предприятия –российская государственная корпорация "Алмаз-Антей", которая занимается разработкой и производством систем противовоздушной обороны. В частности, электронные компоненты используются в российских крылатых ракетах Х-59 и Х-69, а также в ракетах Х-101 и Х-555.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины осуществили серию ударов по военной инфраструктуре российской армии. Под огневым поражением оказались склады горюче-смазочных материалов, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления беспилотниками и артиллерийские позиции оккупантов.

