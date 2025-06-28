Знаменитый супертяж, который бил Тайсона Фьюри, нокаутировал соперника 'мельницей'. Видео

Ветеран супертяжёлого веса Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) одержал эффектную досрочную победу на вечере бокса в Уичито (США). Бывший чемпион мира на ринге Charles Koch Arena в Уичито (США) уверенно разобрался с соотечественником Тайрреллом Херндоном (24-6, 15 КО), остановив бой в седьмом раунде.

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С самого начала 39-летний американец действовал агрессивно, стараясь навязать свою привычную силовую манеру. Уже во втором раунде он отправил Херндона в нокдаун — левый чек-хук застал андердога врасплох. Херндон утверждал, что просто потерял равновесие, но рефери начал отсчёт.

Дальнейшие раунды превратились в одностороннюю работу: Херндон всё чаще клинчевал и отступал, тогда как Уайлдер с каждым эпизодом наращивал давление. Он атаковал размашистыми сериями, характерными для его стиля (удары, напоминающие движение лопастей у мельницы).

Во втором нокдауне, случившемся в шестом раунде, Херндон уже выглядел измотанным и не сопротивлялся. В седьмом рефери принял решение остановить бой, увидев одностороннее избиение.

Для Уайлдера это стало возвращением к победам после тяжёлого периода в карьере. Напомним, именно он в 2018–2021 годах трижды дрался с Тайсоном Фьюри (35-1-1), дважды отправлял его в нокдаун, но в итоге проиграл два боя досрочно, а первая встреча завершилась ничьей.

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