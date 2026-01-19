'Остался один небитый': Усик высказался о своем следующем бое

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 КО) не согласен с критикой своего предстоящего боя с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО). По словам украинца, все, кто считает Бронзового бомбардировщика списанным боксером, не учитывают силы его удара.

Об этом Усик заявил в интервью порталу rtfight.com. 39-летний уроженец Крыма напомнил, что Уайлдер последние 10 лет относился к три самых топовых представителей королевского дивизиона, в который также входят британские супертяжи Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джшоуа (29-4, 26 КО).

"Во-первых, это США – я хочу побоксировать в Америке. Во-вторых, Уайлдер последние 10 лет был в топе. Это спортивный интерес. В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер". – сказал украинец.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

