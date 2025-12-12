Уайлдер впервые подтвердил бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) подтвердил, что ведет переговоры с Александром Усиком (24-0, 15 КО) о проведении боя в будущем году. Бронзовый бомбардировщик выразил невероятный восторг возможностью подраться с нашим соотечественником.

Видео дня

Об этом Уайлдер рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам 40-летнего американца, известного своим невероятным нокаутирующим ударом, противостояние с Усиком наверняка порадует всех любителей бокса настоящим зрелищем на ринге.

"Я бы не сказал, что мы близки к бою. Мое сердце до сих пор бьется от радости. Думаю, он точно состоится. Самое главное и лучшее в этом то, что мы ведем переговоры, это не просто разговоры. Это реальные переговоры между обеими командами. Я с нетерпением жду этого. Я знаю, как в боксе бывает: в одну минуту у тебя что-то есть, а в следующую – ничего, но я думаю, что этот бой будет конкурентным, и если он состоится, это будет чертовски зрелищный поединок", – сказал Уайлдер.

Отметим, что Уайлдер свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и Чжана Чжилея (27-1-3, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

В минувшем месяце украинец отказался от пояса Всемирной боксерской организации (WBO). А бывший чемпион мира Пол Малиньяджи раскритиковал Усика за поединок против Уайлдер.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик впервые признался, почему решил отказаться от пояса WBO. А искусственный интеллект дал прогноз на результат боя украинца с Деонтеем Уайлдером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!