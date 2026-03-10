'Украина имеет самый большой в мире опыт': Зеленский рассказал о перспективе совместного с США производства дронов-перехватчиков. Видео

Украина предлагает Соединенным Штатам Америки сотрудничество в производстве и применении дронов, опираясь на собственный боевой опыт. Владимир Зеленский заявил, что такое взаимодействие может стать основой усиления глобальной безопасности.

Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении. По его словам, Украина готова помогать государствам, которые ее поддерживают.

Зеленский напомнил, что в прошлом году Украина предложила США совместное производство и использование дронов и технологий. По его словам, сейчас становится очевидным, что альтернативы такому сотрудничеству нет.

"Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региону Залива, всему Ближнему Востоку, партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине", – подчеркнул президент.

Глава государства рассказал, что блокирование Ормузского пролива иранским режимом повлекло значительную дестабилизацию мировых поставок нефти и газа. По его словам, сколько продлится обострение, пока неизвестно.

"Фактически иранский режим заблокировал Ормузский пролив, а это один из основных путей поставки нефти и газа на мировой рынок. Это значительная дестабилизация. Никто в мире пока не способен сказать, сколько все это продлится, но важно, чтобы защита жизни реально заработала как можно быстрее. Стабильность нужна и нам", – говорится в обращении Зеленского.

Напомним, Украина отправила военных в несколько стран Ближнего Востока. Речь идет о профессиональных подразделениях, которые на этой неделе будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские чиновники почти семь месяцев назад предложили США использовать украинские технологии борьбы с иранскими ударными дронами типа Shahed. Презентацию с этим предложением команда президента Владимира Зеленского показала во время встречи в Белом доме 18 августа. Тогда администрация Дональда Трампа не поддержала инициативу, однако уже в начале марта обратилась к Киеву за помощью.

