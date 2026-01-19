Бой Усик – Уайлдер незаконный? В WBC дали ответ о требовании украинца

Всемирный боксерский совет (WBC) согласился с просьбой Александра Усика (24-0, 15 КО) провести защиту титула против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). В организации отметили, что американец имеет полное право стать соперником украинца в чемпионском бою, ведь он входит в ее рейтинг.

Об этом в интервью Sky Sports заявил президент WBC Маурисио Сулейман. По словам функционера, все в мире бокса ждут возвращения Усика на ринг, а поединок против Уайлдера выглядит для украинца не самым простым, ведь Бронзовый бомбардировщик обладает мощным нокаутирующим ударом.

"Безусловно, мы надеемся увидеть Усика снова на ринге. Он обратился в WBC с просьбой о добровольной защите титула, и его просьба была удовлетворена. Мы ждем подробностей о его предстоящем бое. Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет, он – потрясающая сила, у него отличный удар. Он входит в рейтинг WBC, поэтому он, безусловно, имеет право и может сразиться с Усиком, который проведет защиту", – сказал Сулейман.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне прошлого года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

В свою очередь сам Усик объяснил, почему решил подраться именно с Уайлдером. Также появились новые детали организации боя.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

