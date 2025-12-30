Усик отказался от сотрудничества с Турки Аль аш-Шейхом и прекратил выступать в Riyadh Season

Александр Усик принял решение прекратить сотрудничество с проектом Riyadh Season (владелец Турки Аль аш-Шейх – председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии) и больше не планирует проводить ближайший бой под саудовским промоушеном. Следующий поединок объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе с высокой вероятностью состоится в США и пройдет под эгидой нового промоутера.

Как сообщает The National, команда Усика ведет переговоры с американской промоутерской стороной о многобоевом контракте. Ожидается, что соперником украинца станет бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер, а сам бой может пройти в конце апреля или начале мая 2026 года в Лас Вегасе или Лос Анджелесе.

Ранее Усик неоднократно защищал свои титулы на турнирах Riyadh Season, в том числе дважды в Саудовской Аравии в боях против Тайсона Фьюри. Однако, по словам менеджера боксера Эгиса Климаса, следующий поединок будет организован уже другой стороной. "Нет, это будет другая группа из Соединенных Штатов", сообщил Климас в комментарии The National на Всемирном спортивном саммите в Дубае.

Имя нового партнера пока не раскрывается. При этом Климас подчеркнул, что соглашение еще не оформлено официально, поэтому детали держатся в секрете. Известно, что менеджер Усика давно сотрудничает с Top Rank и ранее вместе с этой компанией продвигал многих восточноевропейских боксеров, включая Василия Ломаченко.

Полного разрыва с Riyadh Season в долгосрочной перспективе команда Усика не исключает, однако на данный момент конкретных предложений от саудовской стороны нет. "Я не могу сказать, что он больше никогда не будет драться в Riyadh Season. Возможно, это еще случится, но прямо сейчас у нас нет от них никаких предложений", – пояснил Климас.

Менеджер также отметил, что Усик не собирается завершать карьеру в ближайшее время. По его словам, боксер планирует выступать еще как минимум два года и чувствует себя физически готовым продолжать карьеру на самом высоком уровне.

Последний бой Усик провел в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде на шоу Riyadh Season на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. После этого Турки Аль аш-Шейх публично призывал украинца провести бой с перспективным британцем Мозесом Итаумой, однако в команде Усика считают, что этот соперник пока не готов к титульному поединку.

Что касается Уайлдера, то американец владел титулом WBC на протяжении пяти лет, но утратил его после поражения от Фьюри в реванше 2020 года. В последних шести боях он потерпел четыре поражения, включая два подряд от Чжана Чжилэя и Джозефа Паркера, однако в июне 2025 года вернулся с победой техническим нокаутом в седьмом раунде над Тайреллом Херндоном.

По словам Климаса, вариант боя Усик – Уайлдер сейчас считается одним из основных. "Вероятность очень высокая, потому что мы уже работаем над этим и обсуждаем многобоевое соглашение для Александра. Переговоры с командой Уайлдера уже идут, а США являются для нас приоритетным рынком", подчеркнул менеджер.

