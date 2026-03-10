В Украине начали отключать отопление: в каких городах батареи остынут первыми

В Украину пришло долгожданное весеннее потепление, что означает постепенное завершение отопительного сезона. Учитывая это три областных центра – Львов, Черновцы и Николаев – переходят в режим ночного отопления.

Об этом сообщили местные власти и коммунальные службы. Окончательно же отопительный сезон завершат, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд будет превышать +8°C.

Львов

В городском совете горожан предупредили, что из-за потепления МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" днем временно приостанавливать подачу тепла в дома. Ночью отопление будут восстанавливать, ведь ночи пока остаются прохладными.

Это означает, что при повышении температуры наружного воздуха выше 6-8°С подача теплоносителя на дом будет полностью перекрываться. Поэтому львовянам советуют регулировать подачу тепла непосредственно в своем доме:

утром закрывать задвижку и не брать тепла;

вечером задвижку открывать, чтобы дом не остыл.

В то же время частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается.

Николаев

По информации "Николаевоблтеплоэнерго", в городе также приостанавливать поставки тепла днем, а ночью – будут восстанавливать. "Все для вашего комфорта, ведь ночи пока холодные", – уверяют коммунальщики.

Черновцы

В"Черновцытеплокоммунэнерго" обратились к буковинцам с предупреждением: днем подачу тепла в дома временно приостанавливать. Но ночью отопление будут восстанавливать, потому что ночи остаются прохладными.

Когда отопительный сезон завершится

Впрочем, в правительстве Украины пока не берутся прогнозировать относительно завершения отопительного сезона – это решение будут принимать с учетом температурного режима. Пока же у государства есть достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.

"По отопительному сезону я скажу, что благодаря соответственно работе премьер-министра, первого вице-премьера, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не в соответствии с определенными датами, а в соответствии с температурным режимом. Мы готовы работать и до 15 апреля, то есть будем ориентироваться на погоду", – сказал вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он уверяет: Украина имеет все, чтобы завершить текущий отопительный сезон стабильно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за уничтожения Дарницкой ТЭЦ 1170 домов в Киеве останутся без централизованного отопления до конца этого сезона. Жителям пытаются компенсировать это приоритетным электроснабжением, но полноценное тепло в этом году им уже не восстановят.

