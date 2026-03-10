Кастинг в 'ВИА Гру', крестный – культовый россиянин и религиозный поворот. Куда исчезла и как живет единственная дочь Натальи Сумской

Легендарная украинская актриса Наталья Сумская имеет двоих детей: дочь Дарью и сына Вячеслава, который также стал актером и служит в столичном театре имени Иван Франко. О дочери известно значительно меньше: она не ведет социальные сети, и сейчас найти ее современные фото в интернете почти невозможно.

О Дарье Мамай пишут как об одной из самых загадочных представительниц известной актерской династии. OBOZ.UA собрал малоизвестные факты из жизни единственной дочери Натальи Сумской.

Дарья Мамай родилась в браке актрисы с кинооператором Игорем Мамаем, который длился семь лет. После развода Игорь женился на актрисе Екатерине Медяник, однако этот брак тоже закончился разрывом. Наталья Сумская вышла замуж за известного украинского актера Анатолия Хостикоева, с которым родила сына Вячеслава.

В интервью изданию "Бульвар Гордона" Игорь Мамай в свое время откровенно рассказал, почему распался его брак с Натальей Сумской. Он уверен, что Наталья не любила его таким, каким он был на самом деле: "Судя по всему, она меня просто выдумала и какое-то время искренне верила в созданную сказку. При этом всю жизнь любила другого мужчину. С ним сейчас и живет". Муж подтвердил, что знал об этом всегда, но полностью осознал только после свадьбы. Он относился к ситуации философски, ревности не испытывал. Мужчина также добавил: "Я Наталью всегда любил, люблю и, пожалуй, буду любить до конца своих дней". Развод с Сумской произошел, когда дочь Дарья пошла в школу. "Кстати, роды у Натальи принимала акушерка из Полтавы, которая помогала и моей маме при рождении нас с братом. Крестным отцом дочери стал Николай Крючков", – добавил в интервью Игорь Мамай.

Николай Крючков – один из самых известных актеров советского кинематографа, сыграл в более чем сотне фильмов. Большинство его ролей прославляли советскую власть, которая отвечала ему взаимностью: он стал народным артистом СССР, удостоен Государственной премии СССР и звания Героя Социалистического Труда. После распада СССР Крючкова продолжали награждать уже российскими наградами, сохраняя его статус легенды экрана. Прямой связи с Украиной у актера не было, однако он участвовал в съемках нескольких картин на украинских студиях. Самый известный пример – "Щедрое лето", снятое на Киевской киностудии, где Крючков сыграл одну из главных ролей. Вероятно, именно во время каких-то съемок состоялось его знакомство с Игорем Мамаем, отцом Дарьи Мамай.

Об отношениях с дочерью после развода с Натальей Сумской Игорь Мамай отзывался так: "Они очень сложные. Я до сих пор не могу понять, любит ли она меня. Сказать, что Даша постоянно звонит – не могу. А она же знает, что я живу один. Разве так сложно просто позвонить для порядка, поинтересоваться: "Папа, ты там не голодный?". Хочется контакта, простого общения". После школы Дарья поступила в эстрадно-цирковой колледж, поселилась отдельно от матери и отчима – народного артиста Украины Анатолия Хостикоева. В молодости ее часто описывали как очень красивую и харизматичную девушку, с яркой сценической внешностью – журналисты писали, что ее красота "сбивает с толку". Она могла продолжить актерскую династию, но выбрала музыку.

Дочь Сумской активно пыталась построить карьеру в украинском шоу-бизнесе. В интервью изданию "Україна молода" Дарья рассказывала, что обошла множество кастингов и познакомилась почти со всеми продюсерами страны, однако этот опыт оказался непростым: "У нас есть хорошие продюсеры, только, к сожалению, если за границей продюсер сам ищет средства для талантливого исполнителя, то у нас ждут от исполнителя, что он найдет деньги сам". Кроме того, по словам Мамай, ей так и не удалось найти настоящих единомышленников в творческой среде. Она создавала музыкальные группы в разных стилях, но в конце концов понимала: большинство участников команды ожидали, что всю ответственность возьмет на себя именно она.

Одним из самых ярких эпизодов ее карьеры стали кастинги в популярное телешоу "Фабрика звезд". Мамай рассказывала, что на первом сезоне проекта, где продюсером был Юрий Никитин, она прошла семь этапов отбора. Однако в финал не попала из-за медицинской справки – врачи обнаружили пониженный уровень гемоглобина. По словам Мамай, впоследствии в проекте появилась другая участница – Даша Астафьева: "На моем месте появилась Даша, которая не проходила ни одного кастинга, но имела продюсера Никитина".

Другой громкий кастинг в ее жизни был в группу "ВИА Гра": "Когда-то меня брали в группу "ВИА Гра" – это был первый набор. Мне было 15 лет, и хотя по внешним данным я подходила, но, как мне показалось, меня не взяли из-за того, что у меня мало вальяжности и "пошлости". На самом деле выяснилось, что девушки из группы занимаются эскорт-услугами. Но этот путь не для меня. Недаром там часто меняется состав".

Дарья Мамай шесть лет работала солисткой ансамбля Государственной пограничной службы Украины и участвовала в спектаклях театральной компании "Бенюк и Хостикоев". Она выходила на сцену вместе со своими родственниками в постановках "Моя профессия – сеньор из высшего света" и "Задунаец за порогом". Также озвучивала фильмы для украинского проката.

"Она некоторое время работала в дубляже, и у нее были действительно хорошие работы, – рассказал в интервью OBOZ.UA брат Дарьи Мамай, актер Вячеслав Хостикоев. – В частности, озвучивала принцессу Тамину в фильме "Принц Персии: Пески времени". Если не ошибаюсь, работала и над фильмом "Милые кости", да и вообще имела немалый опыт в этой сфере. Просто жизнь иногда расставляет свои акценты. Бывают периоды истощения, моменты, когда может банально не хватить внутреннего ресурса. И тогда человек как бы отходит в сторону – так складывается. Мне всегда хотелось, чтобы он был счастлив и занимался тем, что приносит ему радость".

"Она была просто жемчужиной в том коллективе, – рассказывала в одном из интервью Наталья Сумская о работе дочери в ансамбле. – И я всячески помогала и шила ей костюмы, доставала другие, чтобы она каждый раз могла спеть. Она была просто замечательная, роскошная, красивая, пела, все таланты у девушки были, она как будто создана для этого. Ну, человек сам выбирает свой путь. Она решила отойти, когда вышла замуж".

Муж Дарьи – украинский музыкант, основатель и лидер группы "ЮРАН" Юрий Трохименко ушел из жизни в 2017 году. С тех пор Дарья ведет очень закрытый образ жизни и не появляется на светских событиях. Как признавалась Наталья Сумская, она вынуждена финансово поддерживать дочь и внучку.

"Сейчас я полностью опекаю дочь и внучку, и все проблемы должна решать я, – рассказывала несколько лет назад знаменитая актриса в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". – Она не работает. Просто живет на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, который ждал, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то, что позовут его снимать и так далее. В этом мы расходились. Я совсем другой человек. Я работаю, предлагают, или нет. Если зовут – иду. Всякая работа мне полезна, всякая приятна".

В одном из интервью Дарья Мамай также призналась, что после непростых поисков себя решилась на новый этап в жизни – духовный. Дочь Натальи Сумской оставила православную церковь, в которой выросла, и сменила конфессию: начала посещать евангельскую церковь: "Я пришла к Богу. Перешла из православной церкви в протестантскую, из старообрядчества в современную церковь. Хожу в христианскую евангельскую церковь Живого Бога, где мой пастор – Сергей Балюк. Благодаря этому человеку, моим верным друзьям из церкви, которые молились за меня, я глубоко уверовала в Бога, стала постоянной и послушной в отношениях с Ним. Благодаря церкви укрепляется моя вера в Бога и крепость моего духа. Разочаровалась в православной религии, где очень пропагандируется культ ханжества, обрядности и религиозности".

Поддерживает ли Дарья и в дальнейшем связь с церковью, не известно. В интернете также можно найти видео интервью Дарьи, в котором она рассказывает о благотворительном музыкальном туре по городам Украины ради сбора средств на восстановление церкви другой конфессии – греко-католической в Киеве.

"Сейчас Дарья воспитывает дочь. Как всем, ей непросто – особенно в теперешних реалиях, особенно на левом берегу Киева, где они с дочкой живут, – рассказал в интервью Вячеслав Хостикоев. – Я очень хочу, чтобы Даша нашла в себе силы двигаться вперед, возвращаться к своим мечтам. Но в конце концов, все зависит от нее самой. Можно создать любые условия, помогать, поддерживать – мама делает все, что может. Но окончательный импульс должен родиться внутри самого человека. Искренне верю, что наступит момент, когда Дарья почувствует, что хочет вернуться – в карьеру, в наш театральный, сериальный, дубляжный мир".

