Спекуляции: появились неожиданные данные о проведении боя Усик – Уайлдер

Переговоры о проведении поединка между Александра Усика (24-0, 15 КО) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) пока не принесли результатов. Противостояние украинца и американца планируется провести в нынешнем году, однако никаких соглашений все еще подписано не было.

Видео дня

Об этом информирует издание Boxing King Media на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, сейчас нет никаких признаков того, что Усик станет частью исторического боксерского шоу в Сан-Франциско 11 июля, на котором планируют установить рекорд посещаемости.

Кроме того, все разговоры вокруг боя Усик – Уайлдер являются спекуляциями. Команды боксеров продолжают переговоры.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!