Усик ведет 'шокирующие переговоры' с промоутером, который поддерживает Россию

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ведет переговоры с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом. Наш соотечественник может стать частью боксерского промоушна американского функционера Zuffa Boxing.

Об этом пишет портал Boxing News Online, называя такое развитие событий настоящим шоком. Приводя слова директора команды нашего соотечественника Сергея Лапина, СМИ подчеркнуло, что подписание контракт Уайта и Усика станет поворотным для всего бокса.

"Есть контакт, есть диалог, и существует интерес со стороны Даны Уайта и Zuffa Boxing. Детали сейчас не для общественности. Скажем, несколько дверей открыты, и если формат, цифры и сроки будут совпадать, рынок может увидеть движение, которого никто не ожидает. Все видели, что он сделал. Он превратил "старый MMA" в мировую машину UFC. Его настоящая сила заключается не просто в организации боя, а в организации события. Если он присоединяется, масштаб и внимание сразу меняются", – сказал Лапин.

Отметим, что UFC никак не отреагировал на российское вторжение в Украину. Уайт не только не прекратил сотрудничество с бойцами из РФ, но и позволяет им выходить на бои под своим флагом.

Ранее Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев под руководство Турки Аль аш-Шейха. До этого украинец прекратил работу со своим многолетним промоутером Александром Красюком.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик объяснил, почему решил провести свой следующий бой с американским ветераном Деонтеем Уайлдером.

