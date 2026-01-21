Уайлдер устроил подставу Усику, отказавшись драться с украинцем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) не подерется в ближайшее месяцы с украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО). Вместо этого Бронзовый бомбардировщик, как называют американца, выйдет в ринг против британского ветерана Дерека Чисоры (36-13, 23 КО) в его 50-м бою.

Об этом информирует Brunch Boxing. Поединок будет объявлен уже на будущей неделе на первой пресс-конференции. Шоу состоится в Великобритании в апреле, который ранее фигурировал как ориентировочная дата противостояния Уайлдера и Усика.

Таким образом это исключает проведение боя украинского и американского боксеров весной нынешнего года. Теперь наш соотечественник вынужден корректировать планы по возвращению на ринг.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне прошлого года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

В свою очередь сам Усик объяснил, почему решил подраться именно с Уайлдером. Также появились новые детали организации боя.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

