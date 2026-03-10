Венгрия взялась проверять украинские деньги и золото: Орбан приказал хранить изъятые у Ощадбанка активы 60 дней

Пророссийская власть Венгрии разрешила изъять и хранить не менее 60 дней наличные и золотые слитки, которые перевозили сотрудники украинского государственного Сбербанка. Активы будут проверять на происхождение, цель транспортировки и возможные связи с незаконными операциями.

Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Виктор Орбан, его текст обнародовали в венгерском Официальном вестнике. В постановлении указано, что активы должны официально считаться изъятыми до завершения проверки.

Во время этого периода государственные органы должны выяснить все обстоятельства перевозки средств и золота по территории страны. Проверку будет проводить National Tax and Customs Administration of Hungary – национальная налоговая и таможенная служба. Именно она должна установить происхождение денег, их назначение и законность транспортировки.

Кроме этого, следователи будут анализировать, могли ли эти средства быть связаны с любыми незаконными схемами или организациями. В постановлении отмечается, что проверка также касается возможного влияния операции на национальную безопасность страны. Венгерские органы планируют исследовать несколько ключевых аспектов перевозки активов. Среди них:

происхождение наличности и золота;

конечное назначение средств;

правовые основания транспортировки через территорию Венгрии;

лиц, участвовавших в перевозке;

возможные связи перевозчиков с криминальными или террористическими структурами.

Также проверяется, могла ли часть этих активов использоваться непосредственно на территории Венгрии и получили ли какие-либо лица или организации выгоду от этой операции. Инцидент произошел 5 марта. Венгерские правоохранители незаконно задержали два инкассаторских автомобиля, принадлежавших Ощадбанку. В машинах находились семеро граждан Украины, которые работают в государственном банке.

По предварительной информации, транспорт осуществлял рейс между Австрией и Украиной. Перевозка наличных осуществлялась в рамках сотрудничества между государственными банковскими учреждениями. После задержания автомобилей и работников правоохранители изъяли средства и золотые слитки для проверки. Самих инкассаторов допросили, чтобы установить все обстоятельства перевозки ценностей.

Правительство Венгрии объясняет свое решение необходимостью выяснить все детали перемещения крупных сумм денег и драгоценных металлов через территорию страны. После завершения проверки власти должны принять решение о дальнейшей судьбе изъятых средств и золота.

