Так, сейчас опубликуем одну очень интересную историю))))

Сейчас некоторые представители власти проактивно выходят в общение со СМИ и пытаются навязывать мнение, что это из-за НАБУ и САП в Раде провалился законопроект МВФ о цифровых платформах.

Далее текст на языке оригинала.

Коротко і по суті: це абсолютна неправда)

Давайте я поясню трохи очевидні факти:

голосів на всі важливі для Уряду законопроекти не було і до підозр депутатам;

сьогодні перші два питання набрали майже 300-та голосів (299 та 284). А одразу наступний закон (той що МВФ) тільки 168-м)

так само завалили законопроект МінСоцу, в 193-и (до речі, нормальний закон).

Тому, якщо ви прослідкуєте, то це стандартна зараз ситуація. Все, що йде без приставки "потрібно Уряду", спокійно набирає 250-300 голосів, і в той самий день чомусь різко підтримка знижується на все що потрібно Уряду)))

Тому, шукайте відповідь що відбувається у Раді, не в НАБУ та САП. І навіть не в явці народних депутатів (вона, до речі, сьогодні була непогана). А в тому, що депутати не хочуть і не будуть провали та помилки абсолютно безхребетного та безмовного Уряду прикривати собою.

І ще. Конкретно по сьогодні:

Всі чудово розуміли, що голосів на законопроект 14025 про платформи немає;

Так само всі бачили, що реально їх ніхто не збирає на нього;

Всі знали, що залишив у порядку денному на перших місцях його дуже буде важко зняти потім з розгляду.

Але законопроект залишили 3-м у порядку денному, поставили на голосування і провалили в майже мінус 60-т голосів)

Тож треба бути дуже наївними, щоб не зрозуміти сигнал від Ради до Уряду та ОП ) Точніше від Коаліції, так як вони одноосібно формують порядок денний)

P.S. В нормальних демократіях, якщо Прем’єр бачить, що вже 5-ть місяців поспіль всі ініціативи КМУ та само Коаліція валить, а у Раді немає підтримки, то самостійно подає у відставку. Але тут в крісло наші аспіранти вчепилися дуже міцно. Тому разом розповідають казки про "НАБУ зламали Раду")