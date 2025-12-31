Усик сделал заявление по ситуации с Турки Аль аш-Шейхом

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик поздравил всех с Новым годом и опроверг недавние слухи о прекращении сотрудничества с Турки Аль аш-Шейхом – председателем Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии. У себя в сторис боксер опубликовал фото с саудовским функционером и написал: "Не брешіть, тут все добре".

Несколько дней назад появлялась информация, что Усик решил разорвать отношения с проектом Riyadh Season и больше не планирует проводить ближайший бой под эгидой саудовского промоушена. По данным The National, команда украинца ведет переговоры с американской промоутерской стороной о многобоевом контракте. Ожидается, что соперником Усика станет бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер, а бой может пройти в конце апреля или начале мая 2026 года в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Ранее Усик неоднократно защищал свои титулы на турнирах Riyadh Season, в том числе дважды в Саудовской Аравии в боях против Тайсона Фьюри. Менеджер боксера Эгис Климас отметил, что следующий поединок будет организован уже другой стороной из США.

Имя нового промоутера пока держится в секрете. Климас подчеркнул, что официальное соглашение еще не оформлено, но ранее он активно сотрудничал с Top Rank, продвигая восточноевропейских боксеров, включая Василия Ломаченко.

Последний бой Усик провел в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде на шоу Riyadh Season на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. После этого Турки Аль аш-Шейх публично призывал украинца провести бой с перспективным британцем Мозесом Итаумой,

