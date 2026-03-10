Коли ми говоримо про відбудову країни, перед очима постають крани та бетон. Але за кожним відновленим заводом чи новим інвестиційним проектом стоїть непомітна, на перший погляд, постать - оцінювач. Саме ця людина визначає "точку відліку" для капіталу. Сьогодні ринок оцінки в Україні - це вже не про заповнення бланків. Це про створення інфраструктури довіри, без якої глобальний інвестор просто не відкриє свій гаманець.

Раніше оцінка часто сприймалася як технічна формальність. Сьогодні все змінилося. Бути оцінювачем - це престижно, бо це робота на перетині глибокої математики, юриспруденції та детективної аналітики. Це професія для інтелектуальних лідерів, які готові поставити свій підпис під цифрою, що вартує мільйони. В умовах війни оцінювач перетворився на "фінансового воїна": від його точності залежить, яку суму репарацій чи збитків зможе заявити бізнес.

Фундамент будь-якого престижу - це освіта, якою пишаєшся. Сьогодні українська оцінка отримала потужне підкріплення від справжніх грандів навчання.

Дух Могилянки: Нещодавно підписаний Меморандум про співробітництво між Фондом держмайна та Києво-Могилянською академією - це справжня подія. Національний Університет "Києво-Могилянська академія" - це не просто університет із 400-річною історією; це осередок академічної свободи та жорстких етичних стандартів. Це більше, ніж просто навчання. Це інтеграція в академічне середовище, де критичне мислення та етика є базовими налаштуваннями. Коли Могилянка заходить у підготовку оцінювачів, це означає, що в професію йде "нова кров" із західним мисленням та нульовою толерантністю до корупції.

Це поєднання - вікової мудрості Могилянки та тридцятирічної практики МІБу - створює ідеальний "навчальний коктейль" компетенцій, який цінується всюди, де є ринкова економіка.

Навчання в оцінці - як марафон, а не спринт. Часи, коли можна було отримати кваліфікаційне свідоцтво і забути про навчання, минули. Сучасний оцінювач живе за принципом безперервного навчання. Цей принцип та обов'язкове підтвердження кваліфікації кожні два роки - це не бюрократія. Це спосіб залишатися "в темі". У світі, де технології та стандарти оновлюються швидко, такий підхід робить українського оцінювача адаптивним та конкурентоспроможним.

Система побудована так, щоб на ринку оціночних послуг залишалися лише найкращі:

Базовий вхід: Висока планка знань на старті.

Дворічний цикл: Кожні два роки фахівець має підтвердити, що він не відстав від світу. Це не просто "корочка", а реальна перевірка кваліфікації. Тільки такий підхід гарантує, що оцінювач знає, як оцінити ІТ-стартап, бізнес-центр, стадіон чи пошкоджений ракетним ударом елеватор.

Ринок оцінки нарешті став дорослим. Сьогодні це збалансований трикутник: Регулятор (ФДМУ) - Саморегулівні організації оцінювачів (СРО) - Спільнота. СРО нарешті стали не просто клубами за інтересами, а справжніми фільтрами якості. Саме СРО опікуються питаннями короткострокових семінарів, конференцій, круглих столів, тощо, завдяки яким оцінювач має можливість весь час "іти в ногу з часом".

А для тих, хто намагається грати не за правилами, запрацювала Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія оцінювачів (КДК). Це "суд честі" для оцінювачів. Якщо ти помилився - тебе навчать. Якщо ти зманіпулював - КДК позбавить права працювати. Це і є механізм, що народжує довіру. Тріумвірат ФДМУ - СРО - КДК створює екосистему, де ціна помилки висока, але і ціна успіху - бездоганна репутація на ринку. Коли іноземний інвестор бачить, що ринок в Україні працює за цивілізованими правилами, а комісії дійсно очищують поле від недобросовісних, його довіра до нашого оцінювача зростає в рази.

"Ми не просто видаємо сертифікати, ми формуємо нову професійну еліту," зазначає заступник Голови Фонду державного майна, Наталія Панова. - "Співпраця з Могилянкою, МІБом та відновлення роботи КДК - це чіткий сигнал: випадкових людей в оцінці не буде. Ми створюємо систему, де оцінювач - це синонім слова "експерт". Це людина, чиєму слову довіряє і держава, і міжнародний банк, і звичайний українець. Ми хочемо, щоб український оцінювач був затребуваним не лише в Києві чи Львові, а й у Варшаві, Берліні чи Лондоні. Ми формуємо еліту, яка інтегрує Україну у світовий економічний простір".

Український ринок оцінки перетворюється на майданчик для професіоналів, які мислять глобально. Це професія, яка дає змогу бути в центрі подій, пов'язаних з відбудовою та інвестуванням, і при цьому залишатися фахівцем, чиї навички визнають у світі.

Якщо ви шукаєте шлях, де інтелект конвертується в міжнародне визнання, - ви вже на правильному шляху.