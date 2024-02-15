'Щербатый кролик': Фьюри опубликовал новое послание Усику

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) вновь сделал грозный выпад в адрес Александра Усика (21-0, 14 КО) накануне боя 18 мая. Британец назвал себя королем бокса, пообещав продемонстрировать это в ринге и проучить украинца.

Соответствующее заявление Фьюри сделал на своей странице в социальной сети Instagram. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не знающего поражения в профессиональной карьере, вновь обозвал Усика кроликом, а также пообещал стать абсолютным чемпионом мира.

"Я не объявляю себя королем королей, это Иисус Христос. Я объявляю себя королем бокса. Вот кто я такой. Ты поймешь это 18 мая, щербатый кролик. Абсолютный", – написал Фьюри.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам. Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке.

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