Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) необходимо использовать грязные приемы в поединке против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО), чтобы добыть победу в бою 18 мая. При этом форма и готовность Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, будет оставаться для всех загадкой до самого выхода боксеров на ринг.

Такое мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев. По его словам, план нашего чемпиона на поединок совершенно очевиден, так как Усик наверняка будет полагаться на свои скорость и легкость.

"Мы можем сказать, что Усик не любит откровенную драку, он сторонник классики. Передвижение на ногах, джеб, методичная работа корпус-голова. Как будет работать Усик – картина примерно ясна. А вот Фьюри, его форма – это всегда загадка. Ему необходимо навязать драку, он это умеет делать. Пользоваться запрещенными приемами, которые некоторые судьи или специально не замечают, или допускают", – сказал Лебедев.

Изначально бой планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри.

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