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Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
3,0 т.
Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) необходимо использовать грязные приемы в поединке против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО), чтобы добыть победу в бою 18 мая. При этом форма и готовность Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, будет оставаться для всех загадкой до самого выхода боксеров на ринг.

Такое мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев. По его словам, план нашего чемпиона на поединок совершенно очевиден, так как Усик наверняка будет полагаться на свои скорость и легкость.

Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика
Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

"Мы можем сказать, что Усик не любит откровенную драку, он сторонник классики. Передвижение на ногах, джеб, методичная работа корпус-голова. Как будет работать Усик – картина примерно ясна. А вот Фьюри, его форма – это всегда загадка. Ему необходимо навязать драку, он это умеет делать. Пользоваться запрещенными приемами, которые некоторые судьи или специально не замечают, или допускают", – сказал Лебедев.

Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика
Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Изначально бой планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика
Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика
Российский экс-чемпион мира призвал Фьюри использовать запрещенные удары, чтобы победить Усика

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри.

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