Разница 13 кг: Усик с рекордом карьеры 'проиграл' Фьюри взвешивание. Видео

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) существенно перевесил Александра Усика (21-0, 14 КО) перед боем 18 мая. При этом украинский боксер показал на весах рекордный показатель в карьере.

Это стало известно после церемонии взвешивании, которая состоялась в Эр-Рияде. Фьюри затянул на 118,9 килограммов, а Усик – на 105,8. Для нашего соотечественника это самый большой вес в профессиональной карьере. А вот британец уложился в самый низкий показатель за последние 4,5 года.

До этого Виталий Кличко назвал главное преимущество Усика в бою с Фьюри. А экс-чемпионка мира Алина Шатерникова призналась, чем ее удивил Тайсон перед боем.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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