В Кремле цинично отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Майами во время саммита G20. В Кремле в ответ заявили, что если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать в Москву.
В то же время в России утверждают, что решение об участии Путина в саммите G20 в Майами еще не принято. Об этом сообщают российские СМИ.
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского
12 сентября Песков заявил, что Москва пока не знает, будет ли участвовать в саммите G20 в Майами.
"Мы пока не знаем, поедем ли мы в Майами", — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Кремля.
Так Песков отреагировал на слова Зеленского, который ранее 12 сентября в интервью DW выразил готовность встретиться с Путиным для переговоров о прекращении войны в Майами, где в декабре пройдет саммит "Группы двадцати".
В свою очередь помощник российского диктатора Ушаков заявил, что вопрос о поездке Путина ещё даже не обсуждался.
Песков вновь пригласил Зеленского в Москву
Комментируя предложение украинского президента встретиться с Путиным на саммите G20, Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву.
"Зеленский, если действительно хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе", — заявил пресс-секретарь Кремля.
Такое предложение российская сторона озвучивала уже неоднократно. Украинская сторона отвергает возможность встречи лидеров в Москве.
Зеленский и Путин лично не встречались с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Россия не участвует в очных встречах "Группы двадцати" с 2019 года. Сначала это было связано с пандемией коронавируса, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — с войной и выданным Международным уголовным судом ордером на арест Путина.
Президента РФ обвиняют в военных преступлениях, связанных с войной в Украине.
Накануне президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что лидер Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, все якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.
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