В Кремле цинично отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Майами во время саммита G20. В Кремле в ответ заявили, что если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать в Москву.

Видео дня

В то же время в России утверждают, что решение об участии Путина в саммите G20 в Майами еще не принято. Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского

12 сентября Песков заявил, что Москва пока не знает, будет ли участвовать в саммите G20 в Майами.

"Мы пока не знаем, поедем ли мы в Майами", — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Кремля.

Так Песков отреагировал на слова Зеленского, который ранее 12 сентября в интервью DW выразил готовность встретиться с Путиным для переговоров о прекращении войны в Майами, где в декабре пройдет саммит "Группы двадцати".

В свою очередь помощник российского диктатора Ушаков заявил, что вопрос о поездке Путина ещё даже не обсуждался.

Песков вновь пригласил Зеленского в Москву

Комментируя предложение украинского президента встретиться с Путиным на саммите G20, Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву.

"Зеленский, если действительно хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе", — заявил пресс-секретарь Кремля.

Такое предложение российская сторона озвучивала уже неоднократно. Украинская сторона отвергает возможность встречи лидеров в Москве.

Зеленский и Путин лично не встречались с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Россия не участвует в очных встречах "Группы двадцати" с 2019 года. Сначала это было связано с пандемией коронавируса, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — с войной и выданным Международным уголовным судом ордером на арест Путина.

Президента РФ обвиняют в военных преступлениях, связанных с войной в Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что лидер Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, все якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!