Российские оккупанты взорвали квартиру известной украинской теннисистки в Одессе. Видео и фото

Квартира семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской (№113 WTA) в Одессе была уничтожена в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому в ночь на 12 сентября. Спортсменка показала последствия атаки и сообщила, что в здание произошло прямое попадание крылатой ракеты "Калибр".

Видео дня

Ястремская опубликовала в Instagram видео разрушенного дома. На кадрах видны последствия пожара и серьезные повреждения верхних этажей 25-этажного здания.

Кроме того, в кадр попала мать Даяны - Марина Ястремская.

Пострадали квартиры на 21-м, 22-м и 23-м этажах. Жилье семьи теннисистки оказалось полностью разрушено: наружные стены выбиты, внутренние конструкции обрушились, а помещение превратилось в груду бетона и строительного мусора.

"Эта ночь... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот так выглядит "русский мир". Прямое попадание крылатой ракеты "Калибр"", - написала Ястремская.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска нанесли удары по Одессе. Враг обстрелял жилой многоэтажный дом, здание получило повреждения, вспыхнул пожар.

Пострадали как минимум 28 человек, среди них – 5-месячный ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!