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Российские оккупанты взорвали квартиру известной украинской теннисистки в Одессе. Видео и фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,6 т.
Спортсменка показала, как выглядит поврежденное жилище изнутри
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Квартира семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской (№113 WTA) в Одессе была уничтожена в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому в ночь на 12 сентября. Спортсменка показала последствия атаки и сообщила, что в здание произошло прямое попадание крылатой ракеты "Калибр".

Ракета попала в квартиру Даяны

Ястремская опубликовала в Instagram видео разрушенного дома. На кадрах видны последствия пожара и серьезные повреждения верхних этажей 25-этажного здания. 

Вид из разрушенной квартиры

Кроме того, в кадр попала мать Даяны - Марина Ястремская.

Марина Ястремская

Пострадали квартиры на 21-м, 22-м и 23-м этажах. Жилье семьи теннисистки оказалось полностью разрушено: наружные стены выбиты, внутренние конструкции обрушились, а помещение превратилось в груду бетона и строительного мусора.

Квартира полностью уничтожена

"Эта ночь... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот так выглядит "русский мир". Прямое попадание крылатой ракеты "Калибр"", - написала Ястремская.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска нанесли удары по Одессе. Враг обстрелял жилой многоэтажный дом, здание получило повреждения, вспыхнул пожар.

Пострадали как минимум 28 человек, среди них – 5-месячный ребенок.

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УкраинаОдессаОбстрел ОдессыДаяна Ястремская
Редакционная политика