В Карпатах обнаружили необычный гриб, напоминающий оленьи рога: можно ли его есть. Фото

В Карпатах можно встретить необычные грибы рода рамария, которые своим видом напоминают миниатюрные оленьи рога. Они растут преимущественно возле поваленных деревьев и пней и могут иметь различную окраску.

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Однако стоит помнить, что не все грибы этого рода безопасны для употребления, поэтому во время сбора важно уметь их правильно различать. Натолкнуться на интересную находку в Ворохте посчастливилось сотрудникам OBOZ.UA.

Где искать оленьи рожки в лесу

Свое название гриб получил из-за характерной формы, ведь его разветвленное плодовое тело действительно напоминает оленьи рога. Он может вырастать примерно до 5–7 см в высоту и до 25 см в ширину. В народе гриб также называют дедовой бородой или ежовиком.

Чаще всего эти грибы встречаются на пеньках и старой древесине, причем они могут расти в различных типах леса. В зависимости от вида рогатики имеют тонкие или более массивные ветвления. При благоприятных погодных условиях их можно увидеть практически в течение всего года, и даже зимой.

Существует немало разновидностей этого гриба, которые внешне очень похожи друг на друга. Чаще всего они различаются лишь окраской и могут быть белыми, желтоватыми или розовыми.

В то же время среди рогатиков встречаются виды, непригодные для употребления. Онимогут иметь розовую, красную, фиолетовую или белую окраску и обладают неприятным запахом.

Для сбора рекомендуется выбирать молодые экземпляры, поскольку старые грибы становятся твердыми и могут иметь горьковатый вкус. Перед употреблением их необходимо правильно обработать и термически приготовить.

Секреты очистки и приготовления грибов

Перед приготовлением рогатики нужно тщательно очистить, ведь между многочисленными ветвями легко скапливается грязь. Сначала грибы следует замочить в холодной воде, после чего достать и разложить на противне.

Далее их рекомендуется слегка присыпать мукой через сито и хорошо перемешать. Оставьте грибы примерно на 10 минут, чтобы мука впитала частицы грязи, оставшиеся между "веточками".

Затем переложите рогатики в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой. В результате вместе с мукой смоются и остатки загрязнений.

Перед употреблением грибы необходимо отварить в подсоленной воде в течение 10–15 минут. После этого их можно использовать для приготовления супов или обжаривать со сметаной.

В то же время некоторые любители тихой охоты не отваривают этот гриб, а сразу жарят на сковороде в кляре.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области ученые обнаружили редкий гриб Свиное ухо, занесенный в Красную книгу Украины. Это первая подобная находка на территории парка с 2014 года, когда этот вид впервые был зафиксирован на полонине Крами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время одной из экспедиций журналисты издания обнаружили в лесу недалеко от Яремчи сразу два экземпляра редкого гриба баранья голова, занесенного в Красную книгу Украины. Грибы сфотографировали, сняли на видео и оставили на месте.

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