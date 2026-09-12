В Украине тестируют систему, которая автоматически предупредит АЗС о приближении российских дронов: что известно

Российские оккупанты "существенно усилили удары по автозаправочным комплексам" в Украине. За последние дни были зафиксированы атаки дронов на автозаправочные станции в столице и на международных трассах. Поэтому украинское правительство поставило перед собой "первоочередную задачу – максимально обезопасить персонал и посетителей" АЗС.

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Частично решение найдено – это установка защитных сооружений и укрытий, а также компьютерная программа, которая будет автоматически предупреждать АЗС о приближении российских дронов. Об этом 12 сентября сообщил премьер страны Сергей Корецкий.

Усиление мер безопасности на АЗС

По словам главы правительства, уже состоялось экстренное совещание с операторами рынка при участии Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Министерства инфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД. На совещании обсудили "усиление мер безопасности на АЗС", а также "прогресс в установке дополнительных защитных сооружений на объектах наземной инфраструктуры" и "обустройство укрытий для людей".

Напомним: на автозаправочных станциях Киевской области уже проводится проверка систем оповещения и проверяется доступ к укрытиям. Также власти намерены навести порядок с парковкой на территории АЗС.

"Уже тестируем программное решение, которое позволит отслеживать направление движения дронов и своевременно реагировать на угрозу. Речь идет об автоматическом и оперативном оповещении на АЗС о приближении вражеских дронов. Протестируем это на автозаправочных комплексах – параллельно подключаем другие предприятия. Министрам поставлена задача максимально ускорить этот процесс", – сообщил премьер страны.

Цены на топливо

"Также проанализировали баланс нефтепродуктов, логистику и ситуацию с ценами. Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в цепочках поставок мировые котировки нефти снова стремительно растут. Очевидно, что и в Украине наблюдается соответствующая реакция участников рынка", – отдельно отметил глава украинского правительства.

По словам Корецкого, в Кабмине уже наметили "четкий план действий как по железнодорожному сообщению, так и по упрощению таможенных процедур для бензовозов" – так же, как это было в 2022 году.

В период кризиса координация действий с бизнесом будет проводиться регулярно, пообещал премьер.

Удары по украинским АЗС

Россия все чаще наносит удары по украинским автозаправочным станциям. Но такие удары вряд ли смогут критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС – всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам носят, прежде всего, террористический характер и призваны запугать население, считает полковник СБУ Михаил Притула.

Как сообщал OBOZ.UA, практически все АЗС в Украине меняют режим работы из-за обстрелов. Бизнес углубляет резервуары, устанавливает антидроновые сетки и защитные конструкции, использует резервное питание и стремится к максимальной автоматизации, но, несмотря на потери, топливные сети не планируют покидать даже прифронтовые регионы.

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