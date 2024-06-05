Раскрыты результаты допинг-тестов Усика и Фьюри после боя

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сразу после боя 18 мая сдали тесты для Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), которая занимает борьбой с запрещенными веществами в боксе и единоборствах. Результаты соперников, как и ожидалось, оказались отрицательными.

Об этом информирует британское издание The Mirror. Проведенные тестирование не выявили того, чтобы Усик или Фьюри принимали запрещенные препараты. Интересно также и то, что боксеров регулярно проверяли на наличие допинга на протяжении семи месяцев перед поединком.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя боксеров. Также были названы гонорары реванша Усика и Фьюри.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости Усика. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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