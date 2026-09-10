Это не фарс!

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Выборы РФ на оккупированных территориях как часть политики Кремля

На оккупированных территориях Украины завершается подготовка к "единому дню голосования". Именно так, а не выборам "в госдуму" – это уже вторая "электоральная кампания" с момента аннексии частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Напомню, что в 2023 году "выбирали" местные органы власти – губернаторов и законодательные собрания.

То есть Россия последовательно демонстрирует наличие "волеизъявления граждан". Украина последовательно не признает такие "выборы". Министр иностранных дел Сибига днями охарактеризовал происходящие как "фарс" и призвал мировое сообщество не признавать данные "выборы". Стандартная реакция, но ее сегодня уже катастрофически мало. Для того, чтобы понять почему, давайте разберемся в некоторых нюансах российской политики.

Тезис 1.

Выборы — это часть процесса по изменению идентичности местного населения. Ведь как ни завози новых жителей, часть старых остается на местах. И некое подобие электорального процесса должно создать у местных жителей иллюзию "своей" власти. Тут ключевым моментом является как раз наличие местных в списках партий. Но с этой точки зрения Дума для Кремля менее важна. Важнее "законодательное собрание" или "дума". Выборы которых будут в 2028. Ведь "электоральная кампания" 2023 прошла через полтора года после оккупации. И граждане Украины действительно в значительной мере (искренне желавших прихода РФ не будем рассматривать) как фарс. То есть определение Министра Иностранных Дел было справедливо.

Сейчас ситуация. Иная. Мы на высшем уровне говорим о "завершении войны" и завершении "по линии соприкосновения". На минутку, а по какую сторону этой линии живут люди, которых гонят на те самые "выборы"?

То есть граждане Украины на оккупированных территориях получают сигнал – Россия быстро не уйдет. И возникает вопрос: как обустроить жизнь? Что-то есть надо, работать надо. Хочешь или не хочешь, но в контакт с российскими властями входить придется.

И вот на этом моменте в 2026 (напомню, когда заморозку по линии соприкосновения в Киеве называют "миром") Россия предлагает гражданам Украины "выбрать" своих депутатов в Госдуму. Ключевое слово "своих", "земляков".

В 2028 году следующий этап. Если "законодательные собрания", созданные в 2023, действительно воспринимают как фарс, то в через два года будет логичный посыл сменить клоунов кем-то более адекватным. Вот еще одна западня для местного населения. "адекватные", "свои" депутаты… российской местной власти.

Но самое главное тут даже не голоса, не результаты (то, что увы отказываются понимать часть лидеров мнений) – ключевое в процессе то, что гражданин Украины берет в руки бюллетень и отдает свой голос за кого угодно. Даже "противвсеха", если такая графа будет. Он принял участие в выборах. И будет это знать, помнить. То есть частично, у себя в голове, легитимизировал "власти". Не сходить вряд ли получится – сделают подомовой обход. Еще раз повторю: для Кремля главное чтобы гражданин Украины заполнил избирательный бюллетень на выборах в органы власти РФ. Путь под страхом, но выбрал условного "соседа", "своего".

И тут заявлений что это "фарс" с украинской стороны мало. В 2023 была надежда на деоккупацию. Сегодня посыл из Киеве с "миром по линии соприкосновения" читается как "вы некоторое время еще поживете под Россией". А жить как-то надо.

2. Разделение кровью

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными дает цифру 46327 граждан Украины, которых РФ мобилизовала с оккупированных территорий. Можно спорить об уровне боеспособности таких частей. Но для России их способность к эффективным действиям не играет никакой роли. Более того, вариант, когда такие части несут катастрофические потери является более предпочтительным. Ведь ключевая задача – разделить кровью. Ничто так не разделяет и не объединяет как смерть близкого человека.

Поэтому для Кремля важны, извините за цинизм, гробы с фронта. Кладбища. И демонстративная "забота" (а она реально может быть) о семьях погибших. Россия попытается сместить акцент с оккупации на "твоего близкого убила Украина, скорбим вместе с тобой". И тут важен п.1 – местная власть, депутаты Госдумы из местных. Не верите – посмотрите как активно играла РФ на смертях в Донецке и Луганске после 2014 года. То же самое сейчас будет происходить (точнее происходит) на оккупированных территориях. И даже очень патриотично настроенным гражданам Украины на оккупированных территориях с каждым годом будет все сложнее – если их знакомые, друзья, близкие попадут под этот каток разделения кровью. Ведь с ними ты общаешься каждый день.

И выборы тут, кстати, прекрасная возможность сработать с созданием (обновлением) базы тех, кого можно призвать/мобилизовать. Особенно, когда это поквартирный обход. Поэтому явка на избирательные участки тут как раз не важна.

Да и мобилизация (равно как и смерти) на, как называют русские "новых территориях" незаметна для российского общества.

3. Выбивание протестной базы

Еще один аспект выборов, мобилизации и смертей на фронте. В случае любых протестов против оккупационных властей мужчины трудоспособного возраста важны. Как условно силовой ресурс протестующих. И чем меньше таковых остается – тем лучше для оккупанта. А если после "фронта" часть банально будет бояться возвращения Украины, вообще прекрасно. Такие не только не будут протестовать, но и будут противодействовать (из страха за семью, свое будущее, в силу памяти о товарищах (помним разделение кровью)) попыткам такие протесты организовать.

4. Страх гражданина

Выше я писал, что для Кремля важно, чтобы гражданин взял в руки бюллетень и "поставил галочку". Это участие в выборах.

И призывы не признавать их, заявления о незаконном характере, нелигитимности без оформленной политики коммуникации с гражданами под оккупацией – подарок Кремлю. С точки зрения признания и апелляций об "отсутствии международных наблюдателей", России все равно. Более того, это укладывается в тезис пропаганды о "войне против всего запада". Любой пропагандист выйдет и спросит что-то вроде: "Так это же враги. Мы против них воюем!"

А вот для гражданина Украины, где есть традиция трепетного отношения к заявлениям внешних наблюдателей, участие в "незаконных" выборах уже выглядит не комфортным. И это может развить российская пропаганда выдумав сказку об уголовном преследовании всех участников процесса, говоря, то избиратель тоже "участник".

5. Внешнеполитический момент.

Тут все просто. Помните старую российскую песню о не легитимных президенте и парламенте. Дескать, пересидели, выборов не было. И вот на этом фоне уже в октябре посланцы РФ, в том числе на переговорах с украинской стороной, заявляют что они провели "выборы". С заявлениями вроде "главное захотеть".

Этот тезис будет предъявляться нашим внешним партнерам. Тем более, что в ряде государств Европы в 2027 году пройдут выборы. И к власти могут прийти более скептично настроенные к идее помощи Украине силы.

Этот же тезис в удобный момент (очередной коррупционный скандал, либо очередной паралич голосования в Раде) РФ будет под своим соусом подавать на украинское информационное поле.

Можно продолжать дальше, но думаю, что пяти ключевых направлений уже достаточно для понимания того, что мы имеем дело с долгосрочной политикой а не спонтанными действиями.

На это возникает запрос на политику со стороны Украины.

В 2022 и 2023 годах просто декларация непризнания электоральных кампаний была правильной. Демонстрация своим гражданам, что о них не забыли и оккупация – временное явление. Заявления об уголовной ответственности для участников процесса (члены избиркомов, например) тоже правильны. Они осложняли Кремлю проведение таких шоу и давали гражданам Украины надежду на справедливость в будущем.

Но сейчас 2026. И разговор идет не о деоккупации, а о "мире по линии соприкосновения". Где часть граждан будет по одну сторону той самой линии, а часть по другую.

Нужна новая коммуникация и новая политика в отношении граждан Украины. И ответа за что мы воюем – за территории или граждан.

В первую очередь это касается вывоза молодежи. В этом году в школы пошло рекордно мало детей. Набор на естественные науки в ВУЗах критично мал. В то же время под оккупацией находится достаточно большое количество молодых людей. Которые, кстати, по объективным причинам не смогут пройти ЗНО. Вопрос: они нам нужны там или тут.

Вот и возможность приглашать их на учебу на бюджет. С выплатой стипендии, материальной помощи и предоставлением жилья. Если надо с дополнительным годом подготовки для поступления (дабы наверстали разрыв в программе). Украина получает молодых людей, будущих специалистов. Вымывая людской капитал с оккупированных территорий.

Военные – активная коммуникация и механизм перехода линии фронта, сдачи в плен либо просто бегства от мобилизации. Именно системная работа. Частично идет, но это должно стать государственной политикой. Посылом к гражданам, которых загоняют в российскую армию – "мы готовы тебя принять – переходи". С дальнейшей, естественно, проверкой и интеграцией на свободных территориях.

Миграция. Вывоз семей. Или семьями. Через линию фронта не перейдешь. Люди едут через территорию РФ. Потом Беларусь и далее в страны ЕС. Даже простые "поездки к родственникам" перевозчики организуют в ежедневном формате из всех крупных городов оккупированной части Украины. Но вопрос в другом – переезд семьи сложный процесс. Тут надо коммуницировать вопросы помощи, возможно "подъемных" от государства. Трудоустройства. И, наконец, маршрутов.

Если формат поездки "налегке", это одно. А если автомобилем? И тут надо решать вопросы пропуска (либо создания отдельных пунктов на границах государств ЕС) с нашими партнерами. Сложно, но можно искать варианты.

Но главное – люди должны понимать, что едут не в пустое место. Повторю, вопросы жилья и "подъемных для семьи". Откуда взять? Да например, вы знаете про существование Луганской ОГА. Которая на своем сайте пишет о программе помощи в 19400 гривен для граждан прифронтовых территорий. Где фронт в Луганской области? РГА Запорожской и херсонской областей. Просто годовая зарплата руководителя такой структуры (с учетом доплат и пенсий) – это подъемные минимум на две семьи. Работник среднего звена – семья. Дальше (если это государственная политика) программы от местных властей заинтересованных в притоке жителей. И, наконец, вопросы работы. Лишь самый простой механизм.

Писать можно долго. Но вопрос в том, что тезисы 2022 и 2023 годов устарели. Необходимы не заявления, а комплексная государственная программа работы с жителями оккупированных территорий. С пониманием, что помощь тем, кто хочет/может усиливает Украину, ослабляет оккупационный режим на не подконтрольных территориях. С грамотной коммуникацией с теми кто остался. И тут, будем реалистами, значительная часть семей разделена. Общение с родственниками есть. А значит есть каналы донесения информации как через СМИ так и через людей. Вопрос политики захотеть и технологий запустить такие информационные волны.

В конце концов, РФ работает системно. С явными приоритетами, целями, задачами.

Системную работу противника может остановить только более грамотная и логично выстроенная система твоих действий. Время еще есть.