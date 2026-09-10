ТРЦ в Киеве больше не будут закрываться во время тревог: названы условия и список

В Киеве с четверга, 10 сентября, некоторые торговые центры изменили режим работы. При желтом уровне тревоги они будут открыты для посетителей, а при красном — закрыты.

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Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на информацию ТРЦ в соцсетях. Обновленный режим вводится в соответствии с постановлением правительства.

Что известно

Так, согласно официальным заявлениям торгово-развлекательных центров Киева RETROVILLE, DREAM, RIVER MALL и Victoria Gardens , с четверга, 10 сентября, изменяется режим работы во время воздушных тревог.

При объявлении желтого уровня угрозы ТРЦ продолжат работать, однако, как отметили в пресс-службах, решение о работе конкретного магазина или заведения принимает его владелец, поэтому отдельные точки могут быть временно закрыты. Списки арендаторов, приостанавливающих работу, торговые центры публикуют в соцсетях и на своих сайтах, поэтому график работы конкретного магазина стоит уточнить перед посещением.

При объявлении красного уровня угрозы – заведения будут закрываться, а посетителей будут направлять в укрытия. Стоит отметить, что в ТРЦ призывают людей ни в коем случае не игнорировать сообщения об опасности.

Добавим, что, согласно сообщению пресс-службы RETROVILLE, в случае, если воздушная тревога продолжается или включается после 21:00 – у них работают только гипермаркет NOVUS и кассовая зона (по желанию арендаторов), а ТРЦ открывается на следующий день.

Обновленный режим работы торговых центров во время воздушных тревог вводится в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 04.09.2026 № 1092.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

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