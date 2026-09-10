Вермишель и пюре REEVA могут исчезнуть из магазинов: компания обратилась к украинцам

В Украине после российского нападения 8 сентября завод REEVA в Белой Церкви получил значительные повреждения, из-за чего компания временно не может производить и отгружать продукцию. Вермишель и картофельное пюре REEVA могут стать менее доступными на полках магазинов, однако производитель заявляет, что работает над сохранением запасов, рабочих мест и скорейшим возобновлением работы.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании. По её словам, в настоящее время предприятие не может полноценно осуществлять производство и отгрузку продукции, поэтому поставки REEVA временно приостановлены.

Российский дрон поразил завод REEVA

Атака произошла 8 сентября во время удара российских БПЛА. По информации компании, завод REEVA в Белой Церкви подвергся прямому попаданию вражеского беспилотника. Самое главное — сотрудники предприятия не пострадали. В компании сообщили, что все сотрудники остались целыми.

Однако само предприятие получило серьёзные повреждения. В результате попадания была существенно повреждена как производственная, так и складская инфраструктура. Точный масштаб разрушений пока устанавливается. Компании нужно время, чтобы оценить убытки, провести необходимые работы и ликвидировать последствия атаки.

Производство и отгрузка временно приостановлены

Из-за повреждений завода REEVA в настоящее время не может осуществлять производство и отгрузку продукции. Новые партии товаров компания временно не имеет возможности производить в обычном режиме и направлять в торговые сети. Соответственно, в магазинах могут возникнуть перебои с наличием продукции бренда.

Речь идет, в частности, о товарах, которые украинские потребители привыкли видеть на полках магазинов — вермишель и картофельное пюре REEVA. При этом компания не заявляла, что продукция исчезнет навсегда. Наоборот, речь идет именно о временной приостановке производства и поставок, пока предприятие приходит в себя после последствий атаки.

Отдельно в REEVA подчеркнули вопрос о работниках предприятия. Несмотря на серьезные повреждения, компания заявила, что прилагает все усилия, чтобы сохранить рабочие места сотрудников.

REEVA обещает как можно скорее возобновить деятельность

В компании пока не называют конкретных сроков полного возобновления работы завода. Сначала необходимо оценить масштаб разрушений и определить, какие именно мощности пострадали и какой объем восстановительных работ потребуется. Поэтому говорить о том, когда именно вермишель и пюре REEVA в полном объеме вернутся на полки магазинов, пока рано.

В то же время производитель уверяет, что уже работает над возобновлением деятельности. Команда также ищет возможности обеспечить наличие продукции в торговых сетях в этот переходный период

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларови продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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