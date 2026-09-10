Украина и Канада заключили соглашение о столетнем партнерстве. Фото и видео

10 сентября, во время визита президента Владимира Зеленского, Украина и Канада официально заключили соглашение о столетнем партнерстве. Соответствующая декларация была подписана в ходе торжественной церемонии.

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Событие транслировала в YouTube пресс-служба Офиса президента. Цель этих договоренностей – углубить экономическое, политическое и военно-безопасное партнерство между двумя государствами, одновременно поддерживая установление справедливого и прочного мира в Украине.

Вместе с этим Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали отдельную совместную декларацию об укреплении сотрудничества в области обороны. Это документ определил приоритетные направления сотрудничества между странами.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Канаду с трехдневным визитом. Поездка началась 10 сентября; ее целью является углубление сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики.

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