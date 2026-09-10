Принц Гарри объединился с миллиардером-"гением современности" ради помощи Украине: что известно о закрытом ужине, куда приглашено лишь 120 гостей

Принц Гарри станет одним из главных гостей благотворительного вечера в поддержку Украины, который состоится 1 октября в Имперском военном музее в Лондоне (Великобритания). Вместе с миллиардером Ричардом Брэнсоном он примет участие в мероприятии United for Freedom, средства от которого будут переданы двум организациям, помогающим украинцам во время войны.

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На закрытый ужин с аукционом в формате black tie пригласят всего 120 человек, сообщает Daily Mail. Каждый гость должен заплатить 1000 фунтов стерлингов (почти 60 тысяч гривен) за место за столом, а сам музей на одну ночь закроют для широкой публики.

Организаторы обещают выступления почетных гостей, общение с представителями бизнеса, дипломатии и общественной жизни, а также благотворительный аукцион. Мероприятие будет посвящено сбору средств для Superhumans и "Пташок перемоги".

Одним из самых дорогих лотов аукциона станет недельное пребывание на острове Москито (остров в Карибском море), принадлежащем Брэнсону. На частной территории расположены три виллы, способные принять до 22 гостей.

Принц Гарри тоже примет участие в аукционе, правда, его лот значительно скромнее. Принц выставит на продажу подписанный экземпляр своих мемуаров Spare.

"Его присутствие сыграет большую роль в этот вечер, а если Меган придет, это будет бонусом. Мы рады быть частью следующей главы в жизни герцога в Великобритании. Нам нравится его благотворительный дух", – сказал собеседник источника.

Отметим, что Ричард Брэнсон – британский предприниматель и основатель Virgin Group, в которую входит более 400 компаний в различных сферах. Его состояние оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, а сам Брэнсон в свое время был включен в британский рейтинг "100 гениев современности".

Предприниматель на протяжении многих лет публично поддерживает Украину. Еще в 2014 году он выступал против российской агрессии и призывал международный бизнес не игнорировать угрозу для Украины. После начала полномасштабного вторжения Брэнсон посетил Украину, в частности побывал в Гостомеле, а в 2023 году стал послом United24.

Ранее OBOZ.UA сообщал о настоящей причине возвращения принца Гарри в Англию из Америки, где он вызвал возмущение Дональда Трампа.

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