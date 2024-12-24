'Почему никто не выбрал драку?' Экс-чемпион мира из РФ раскритиковал реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев раскритиковал Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) за отсутствие драки в реванше 21 декабря. Россиянин выразил уверенность в том, что боксерам надо было больше рисковать, хотя поединок получился невероятно интересным для болельщиков и экспертов.

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Такое мнение Лебедев озвучил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывший спортсмен добавил, что Усик продолжает демонстрировать невероятные навыки и поправу является лучшим в супертяжелом дивизионе, где он победил всех топовых бойцов, однако не исключил еще одного противостояния украинца с Фьюри.

"Я думаю, что третий бой вполне возможен. Классный поединок был. Фьюри хотел победить, это было видно. Если честно, я думал, что в этот раз будет именно драка. Удивляюсь! Такие мастодонты... Почему никто не выбрал тактику навязать драку? Я всегда отсматривал противников. То же самое, уверен, делали и они. Неужели не брали в расчет бой Дерека Чисоры и Усика... А теперь с каждым боем Александр показывает себя все лучше и лучше. Он не изменил техники передвижения. Скорость не упала. Все по классике", – сказал Лебедев.

Отметим, что другое росСМИ нелепо обвинило Усика в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском.

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