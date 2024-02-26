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"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
1,8 т.
'Оно было и раньше': экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) явным фаворитом поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). 37-летний британец добавил, что шансы его соотечественника существенно снизились после того, как тот получил рассечение во время подготовки, из-за чего бой был перенесен на 18 мая.

Об этом Хан заявил в интервью британскому таблоиду The Sun. Бывший обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) подчеркнул, что после травмы Фьюри тому понадобиться полтора месяца для полного восстановления, а этом повлияет на готовность британца к поединку.

"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри
"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

"Для того, чтобы такая рана зажила, нужно полтора месяца. А у Тайсона осталось три месяца на подготовку. При этом кожа вместе рассечения будет слабой. Думаю, что у Усика сейчас еще больше преимущества. Оно было и раньше, но теперь, очевидно, у него больше преимущества. Усик – точный панчер, он знает, когда наносить удары, его время идеально. Он олимпийский чемпион, он чертовски потрясающий боец. Тайсону следует держаться подальше и боксировать с Усиком на дистанции, чтобы не получить удар в глаз", – сказал Хан.

"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри
"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

После переноса поединка Усика и Фьюри были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца. В команде Александра назвали боксера, который станет заменой британцу в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри
"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисил Сулейман выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава организации предложил использовать во время поединка систему видеоповторов. Также он ответил на вопрос, могут ли Тайсона лишить чемпионского пояса.

"Оно было и раньше": экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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