'Оно было и раньше': экс-чемпион мира объяснил, почему Усик стал явным фаворитом в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) явным фаворитом поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). 37-летний британец добавил, что шансы его соотечественника существенно снизились после того, как тот получил рассечение во время подготовки, из-за чего бой был перенесен на 18 мая.

Об этом Хан заявил в интервью британскому таблоиду The Sun. Бывший обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) подчеркнул, что после травмы Фьюри тому понадобиться полтора месяца для полного восстановления, а этом повлияет на готовность британца к поединку.

"Для того, чтобы такая рана зажила, нужно полтора месяца. А у Тайсона осталось три месяца на подготовку. При этом кожа вместе рассечения будет слабой. Думаю, что у Усика сейчас еще больше преимущества. Оно было и раньше, но теперь, очевидно, у него больше преимущества. Усик – точный панчер, он знает, когда наносить удары, его время идеально. Он олимпийский чемпион, он чертовски потрясающий боец. Тайсону следует держаться подальше и боксировать с Усиком на дистанции, чтобы не получить удар в глаз", – сказал Хан.

После переноса поединка Усика и Фьюри были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца. В команде Александра назвали боксера, который станет заменой британцу в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Президент Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисил Сулейман выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава организации предложил использовать во время поединка систему видеоповторов. Также он ответил на вопрос, могут ли Тайсона лишить чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!