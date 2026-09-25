Ле Пен и "Национальное объединение" Франции резко выступили против Москвы: в Кремле обвинили их в "русофобии"

Во Франции фактически началась предвыборная кампания в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 апреля 2027 года. Особую драматичность кампания приобретает в связи с тем, что действующий президент Эммануэль Макрон уже отбыл два срока на этом посту и баллотироваться не может. Поэтому одним из фаворитов гонки является политическая сила "Национальное объединение" ("Национальный фронт" до 2018 г.) под руководством Марин Ле Пен, которая занимала второе место на выборах 2017 и 2022 годов, и только в июле этого года ей смягчили судебный приговор, который до сих пор не позволял баллотироваться лично.

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Поэтому стоит обратить особое внимание на "Национальное объединение" как на возможного победителя и на его политику в отношении Украины, которая всегда была довольно негативной. Но недавно глава фракции Жордан Барделла заявил, что Франция не оставит Украину, даже в случае победы Ле Пен и ее политической силы. Также он добавил, что не отрицает необходимость поддержки Украины, но хочет, чтобы она была "прагматичной", а не "благотворительностью".

В "Национальном фронте" появилось прогрессивное крыло, которое дистанцируется от России

До смягчения приговора Марин Ле Пен именно Жордан Барделла был основным кандидатом от "Национального объединения", а сейчас он рассматривается как главный претендент на пост премьер-министра в будущем. При этом, заявление о поддержке Украины резко контрастирует со словами других его коллег по партии.

Так, вице-президент "Национального объединения" Луи Алио недавно заявлял, что в случае победы его политическая сила может прекратить поддержку Украины.

Поэтому можно сделать вывод, что в "Национальном объединении" существуют два течения – старое пророссийское и молодое прагматичное во главе с Барделлой, который рассматривает возможность изменения подхода к помощи Украине, ведь за то время, пока длилось судебное разбирательство по делу Ле Пен, вокруг Барделлы сформировалась "молодая" прогрессивная команда. Также это может быть попыткой привлечь на свою сторону избирателей, которые выступают за помощь Украине, чтобы обновить и расширить электоральную базу.

Собственно, Барделла повторил мнение, которое уже звучало от правительства Макрона – Украина должна гарантировать, что финансовая помощь, которую она получает от Франции и других европейских стран, будет использоваться исключительно для закупки оборудования в оборонной промышленности тех европейских стран, которые оказывают поддержку.

Ле Пен и Барделла выразили жесткую позицию в отношении действий России

Кроме того, 19 сентября Ле Пен и Барделла, лидеры "Национального объединения", опубликовали заявление с довольно жесткой позицией в отношении нынешних действий России, которые направлены на дестабилизацию европейской безопасности. В частности, они утверждают, что "Россия не может рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику Франции с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления. Ни одна провокация, ни одна секретная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению Россией своих военных целей в Украине".

Это заявление прозвучало после встречи в Елисейском дворце, целью которой было проинформировать политические силы Франции о геополитических кризисах, с которыми сталкивается страна. Французские лидеры заявили, что решительно осуждают решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают в России, таких как Nestlé и Auchan, – "враждебный акт", который "непосредственно подрывает интересы и права наших компаний".

Они также заявили, что "поддерживают все меры, необходимые для укрепления безопасности нашей стратегической инфраструктуры", после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 18 сентября, объявил, что поручил правительству подготовить план защиты критически важной инфраструктуры от российских гибридных атак.

Кремль отреагировал истерикой, назвав заявление Ле Пен "русофобским"

Признавая значительное "ухудшение ситуации с безопасностью" в Европе, о чем сообщили политическим силам, Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявляют, что "Франция не может оставить безнаказанными любые враждебные действия, совершенные на ее территории, против ее инфраструктуры, ее стратегических интересов или ее народа". Стоит отметить, что это заявление Ле Пен, которую традиционно считали довольно пророссийской политической фигурой, вызвало бурную реакцию в России – экс-президент Дмитрий Медведев назвал политическую силу Ле Пен "типичной европейской партией, которая поддерживает русофобию и помогает руководству Украины".

Учитывая позитивные изменения в отношении Украины даже в партии Ле Пен, можно констатировать, что запрос избирателей на поддержку нашей страны остается довольно высоким в странах Европы, в том числе и во Франции. Поэтому в предвыборной кампании даже пророссийские политики вынуждены корректировать свои позиции и искать компромиссы, о чем свидетельствуют последние заявления Ле Пен и Барделлы.

В целом, страны Европы, которые с 2022 года начали поддерживать Украину, не прекратили помощь полностью даже с приходом ее противников, как это произошло в Словакии и Чехии. Кроме того, в немалом числе стран ЕС за 5 лет сменились правительства, президенты, правящие партии, но они сохранили поддержку Украины. Единственным исключением среди стран-членов НАТО можно назвать Венгрию, которая во времена Виктора Орбана официально отказалась от помощи Украине, а приход ко власти Петера Мадяра никоим образом не изменил этой тенденции.