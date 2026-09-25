Мальдера исключил трех игроков "Динамо" из состава сборной Украины на матч с Венгрией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера не включил семерых футболистов в состав национальной команды на стартовый матч Лиги наций с Венгрией. Наставник "сине-желтых" решил отказаться от услуг сразу трех игроков киевского "Динамо" и двух легионеров.

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Поединок принимает стадион имени Ференца Пушкаша. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

В игре точно не примут участия Тарас Михавко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Владислав Велетень и Богдан Михайличенко (оба – "Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити") и Роман Яремчук ("Олимпиакос").

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С ВЕНГРИЕЙ

1. Георгий Ермаков, 2. Илья Крупский, 3. Эдуард Сарапий, 4. Валерий Бондарь, 5. Александр Драмбаев, 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Максим Хлань, 10. Игорь Краснопир, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Сикан, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Назаренко, 18. Олег Очеретько, 19. Егор Назарина, 20. Александр Зубков, 21. Матвей Пономаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Венгрия – Украина в первом туре нового розыгрыша Лиги наций.

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