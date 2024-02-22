Фьюри лишат чемпионского пояса? В WBC сделали категоричное заявление

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет применять санкции в отношении Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) из-за срыва поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО) 17 февраля. Таким образом в организации отреагировали на призывы многих болельщиков и экспертов наказать британца за очередное нежелание выходить на ринг с украинцем.

Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил президент WBC Маурисио Сулейман. Он подчеркнул, что понимает разочарование из-за переноса поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако сейчас все сосредоточены на новой дате боя.

"Лишение Фьюри чемпионского пояса? Мы никогда не получали запросов по этому поводу. Категорически нет. Это просто напряжённость момента и разочарование. Вы должны понимать, что в этом бою очень многое стоит на кону. Поэтому если ты узнаешь новость о переносе боя, то твой день становится очень и очень плохим. Не хочу спекулировать на теме, если 18 мая бой не состоится. Я большой поклонник Усика и уважаю нашего чемпиона Фьюри", – сказал Сулейман.

Ранее функционер выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава WBC предложил использовать во время поединка систему видеоповторов.

Поединок Усика и Фьюри планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу, и оно было перенесено на 18 мая. Позже были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

В команде Александра назвали боксера, который станет заменой Фьюри в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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