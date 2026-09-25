В Украине обновляют графики отключений света: что это значит и будут ли блэкауты
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В Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) – их переводят на "зимний режим". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения. Облэнерго составляют графики даже тогда, когда их не применяют – это происходит раз в полгода.
Об обновлении графиков с 1 октября уже сообщили в "Полтаваоблэнерго". Вскоре скорректированные расписания опубликуют и другие облэнерго.
Новый график будет действовать до начала апреля 2026 года. О том, что по состоянию на 25 сентября 2026 года плановые отключения света не вводятся, отдельно сообщили в "Укрэнерго".
Главное, что нужно знать
- Обновление графиков не свидетельствует об их применении: облэнерго обязаны формировать "таблицы" для потребителей даже тогда, когда отключения не нужны.
- Решение о применении почасовых графиков при необходимости будет принимать "Укрэнерго", а не отдельные облэнерго.
- Графики составляются в соответствии со специальной инструкцией Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года. В ней предусмотрено, что ГПО должны:
- – содержать очереди и подочереди (шесть очередей, в каждой из которых по две подочереди);
- – составляться и утверждаться дважды в год с учетом зимних и летних нагрузок.
- Согласно правилам, в графике должно учитываться, что максимальная разовая продолжительность перерыва в электроснабжении при применении ГПО на 2,5 очереди составляет до 7 часов.
- Однако при необходимости график может корректироваться.
- Такая система составления графиков действует в Украине с 16 декабря 2024 года – подход является единым и обязательным для всех облэнерго.
Отключения света зимой 2026-2027: какие прогнозы
По расчетам энергетических экспертов, зимой Украина может располагать примерно 18 ГВт доступной мощности. Этого достаточно для покрытия среднего зимнего потребления при умеренно холодной погоде.
В августе доступная мощность оценивалась примерно в 13 ГВт, но до отопительного сезона ожидается возвращение после ремонтов части тепловых и атомных мощностей, восстановление работы ГЭС и запуск новых объектов распределенной генерации. При температуре около -5 °C такого ресурса потенциально должно хватить для внутреннего спроса.
Дополнительно Украина может импортировать из стран ЕС до 2,1 ГВт электроэнергии. Это может стать резервом в периоды повышенного потребления или временного дефицита генерации. Для сравнения, прошлой зимой в отдельные периоды дефицит достигал примерно 6 ГВт, что приводило к применению аварийных и почасовых графиков отключений.
В то же время эти расчеты не означают, что зимой гарантированно не будет отключений. Ключевым фактором остаются российские атаки на энергетическую инфраструктуру: новые повреждения ТЭС, ТЭЦ, сетей или других объектов могут быстро сократить доступную мощность.
Отдельный риск для прохождения зимы представляет Киев, где около 68% теплоснабжения обеспечивают Дарницкая ТЭЦ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В случае серьезного повреждения этих объектов быстро заместить их тепловую мощность другими источниками будет сложно. Поэтому фактическая ситуация с электро- и теплоснабжением зимой будет зависеть не только от подготовленных мощностей и погоды, но и от масштабов возможных атак на энергосистему.
Где смотреть графики отключений света в 2026 году
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине освободили часть бизнеса и промышленности от ограничений электроснабжения. В частности, графики не будут применяться к тем, кто не менее чем на 80% обеспечивает собственное энергопотребление из определенных источников.
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