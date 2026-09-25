В Украине обновляют графики отключений света: что это значит и будут ли блэкауты

В Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) – их переводят на "зимний режим". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения. Облэнерго составляют графики даже тогда, когда их не применяют – это происходит раз в полгода.

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Об обновлении графиков с 1 октября уже сообщили в "Полтаваоблэнерго". Вскоре скорректированные расписания опубликуют и другие облэнерго.

Новый график будет действовать до начала апреля 2026 года. О том, что по состоянию на 25 сентября 2026 года плановые отключения света не вводятся, отдельно сообщили в "Укрэнерго".

Главное, что нужно знать

Обновление графиков не свидетельствует об их применении : облэнерго обязаны формировать "таблицы" для потребителей даже тогда, когда отключения не нужны.

: облэнерго обязаны формировать "таблицы" для потребителей даже тогда, когда отключения не нужны. Решение о применении почасовых графиков при необходимости будет принимать "Укрэнерго" , а не отдельные облэнерго.

, а не отдельные облэнерго. Графики составляются в соответствии со специальной инструкцией Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года. В ней предусмотрено, что ГПО должны : – содержать очереди и подочереди (шесть очередей, в каждой из которых по две подочереди); – составляться и утверждаться дважды в год с учетом зимних и летних нагрузок .

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Согласно правилам, в графике должно учитываться, что максимальная разовая продолжительность перерыва в электроснабжении при применении ГПО на 2,5 очереди составляет до 7 часов.

Однако при необходимости график может корректироваться.

Такая система составления графиков действует в Украине с 16 декабря 2024 года – подход является единым и обязательным для всех облэнерго.

Отключения света зимой 2026-2027: какие прогнозы

По расчетам энергетических экспертов, зимой Украина может располагать примерно 18 ГВт доступной мощности. Этого достаточно для покрытия среднего зимнего потребления при умеренно холодной погоде.

В августе доступная мощность оценивалась примерно в 13 ГВт, но до отопительного сезона ожидается возвращение после ремонтов части тепловых и атомных мощностей, восстановление работы ГЭС и запуск новых объектов распределенной генерации. При температуре около -5 °C такого ресурса потенциально должно хватить для внутреннего спроса.

Дополнительно Украина может импортировать из стран ЕС до 2,1 ГВт электроэнергии. Это может стать резервом в периоды повышенного потребления или временного дефицита генерации. Для сравнения, прошлой зимой в отдельные периоды дефицит достигал примерно 6 ГВт, что приводило к применению аварийных и почасовых графиков отключений.

В то же время эти расчеты не означают, что зимой гарантированно не будет отключений. Ключевым фактором остаются российские атаки на энергетическую инфраструктуру: новые повреждения ТЭС, ТЭЦ, сетей или других объектов могут быстро сократить доступную мощность.

Отдельный риск для прохождения зимы представляет Киев, где около 68% теплоснабжения обеспечивают Дарницкая ТЭЦ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В случае серьезного повреждения этих объектов быстро заместить их тепловую мощность другими источниками будет сложно. Поэтому фактическая ситуация с электро- и теплоснабжением зимой будет зависеть не только от подготовленных мощностей и погоды, но и от масштабов возможных атак на энергосистему.

Где смотреть графики отключений света в 2026 году

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине освободили часть бизнеса и промышленности от ограничений электроснабжения. В частности, графики не будут применяться к тем, кто не менее чем на 80% обеспечивает собственное энергопотребление из определенных источников.

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