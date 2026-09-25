Россия уничтожила склад с продуктами McDonald’s: в компании сделали заявление о своей работе

Россия продолжает наносить удары не только по украинскому, но и по международному бизнесу. Так, 25 сентября враг совершил атаку с использованием дронов на склады логистического партнера McDonald’s в Киевской области.

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Об этом сообщили в сети заведений быстрого питания. Там заверили, что в результате атаки никто не пострадал.

"В настоящее время наши рестораны работают в обычном режиме. Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", – отметили в McDonald’s.

Российские удары по McDonald’s в Украине

В прошлом инфраструктура сети неоднократно подвергалась повреждениям. Больше всего пострадало самое старое заведение в Украине – расположенное возле станции метро "Лукьяновская" – в общей сложности из-за массированных ракетных ударов это заведение подвергалось сопутствующим разрушениям более 5 раз с начала полномасштабной войны. В нём неоднократно выбивало стекла, повреждалась облицовка фасада, а 18 января 2025 года рядом с заведением погиб охранник.

Несмотря на такие вызовы, компания соблюдает действующие протоколы безопасности: после объявления тревоги любого уровня рестораны закрываются, а посетители и сотрудники направляются в укрытия. За время пребывания в укрытии во время рабочей смены сотрудникам сохраняется заработная плата, а заведения возобновляют работу только после полного отбоя опасности.

Впрочем, длительные воздушные тревоги вызвали задержки поставок, что привело к временным перебоям с отдельными позициями меню. Чтобы гарантировать наличие основных блюд, в некоторых заведениях пришлось сократить ассортимент, а восстановление полноценных поставок будет происходить по мере стабилизации логистики

Также OBOZ.UA сообщал, что в связи с инфляцией в Украине подорожали многие продукты и товары. Не стала исключением и сеть McDonald's, где в мае подскочили цены на большинство позиций меню – в зависимости от категории продукта рост составил от 5 до 30 гривен.

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