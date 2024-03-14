'Он выглядит ужасно': британские фанаты не верят в победу Фьюри над Усиком

Британские болельщики поставили под сомнение способность Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) победить Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не впечатлил фанатов своей формой после возвращения к тренировкам.

Соответствующие комментарии любители бокса оставили под видео портала talkSport на странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Читатели с издевками отреагировали на тренировку Фьюри, во время которой он работал над набором мышечной массы и движениями.

"Ох, черт, он выглядит ужасно. Пожалуйста, позвольте ему подраться с Усиком", "Это действительно одни из наименее впечатляющих прыжков вверх и вниз, которые я когда-либо видел", "Тайсон Фьюри еще не готов к Усику, и он будет разоблачен на ринге", – пишут британские болельщики.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

О бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать Усика. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. При этом бывший чемпион мира Карл Фроч поставил под сомнение проведение поединка.

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