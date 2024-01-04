Усик – Фьюри: дата, время начала, прогнозы, где смотреть и как следить за главным боем 2024 года

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в середине февраля проведут исторический поединок супертяжелого веса. Впервые в истории на кону будут стоять сразу четыре титула и впервые с 1999 года определится абсолютный чемпион мира королевского дивизиона.

Видео дня

О проведении боя после длительных переговоров было объявлено 16 ноября минувшего года. На следующий день боксеры провели пресс-конференции, на которой Тайсон едва не спровоцировал драку. Само шоу будет организовано в аравийском Эр-Рияде. Также известно, что в контракте прописан обязательный реванш.

ДАТА БОЯ УСИК – ФЬЮРИ

Поединок пройдет на стадионе Kongdom Arena. Датой грандиозного противостояния выбрано суббота, 17 февраля.

ВРЕМЯ БОЯ УСИК – ФЬЮРИ

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 00:30 воскресенья, 18 февраля, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ФЬЮРИ

Фаворитом считается британский боксер. На итоговую победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,61.

Триумф Усика оценивается котировкой 2,25. А показатели на ничью достигают уровня 17,00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ФЬЮРИ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Также трансляцию можно будет купить на платформе DAZN. Стоимость показа станет известна позже.

АНДЕРКАРТ БОЯ УСИК – ФЮРИ

Полное расписание шоу под название Ring Of Fire будет объявлено незадолго до старта.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец отметился новым дерзким обращением к украинцу.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

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